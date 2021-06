Il 29 giugno del 2000 moriva il Mattatore, Vittorio Gassman. Attore di teatro – nei primi anni del Dopoguerra, 1947-48, fondò una sua compagnia per poi entrare con Paolo Stoppa in quella di Luchino Visconti – ottenne la popolarità al cinema con Mario Monicelli che nel 1958 lo scelse per I soliti ignoti. Il resto è la storia del cinema italiano. Tag43 lo ricorda nei panni di Brancaleone da Norcia ne l’Armata Brancaleone (1966) sempre di Monicelli con cui vi augura il buongiorno.