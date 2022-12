Il 29 dicembre 1891 Thomas Edison brevettava la radio

Chi ha inventato la radio? Da sempre la paternità è contesa. I pionieri di questa tecnologia, che utilizza la radiazione elettromagnetica, furono lo scozzese James Clerk Maxwell, teorico nel 1864 dell’elettromagnetismo e della possibilità di inviare segnali attraverso l’etere, e il tedesco Heinrich Rudolf Hertz, che qualche anno dopo ne dimostrò sperimentalmente l’esistenza. L’invenzione della radio è legata a due nomi in particolare: Nikola Tesla e Gugliermo Marconi. E poi c’è chi la radio l’ha brevettata, prima di tutti: Thomas Edison, il 29 dicembre 1891.

Marconi-Tesla, l’invenzione contesa

L’invenzione della radio è da sempre contesa tra Marconi e Tesla, geniale scienziato che per tutta la vita ebbe la sfortuna di veder riconosciuti ad altri i tanti meriti delle sue intuizioni. Quest’ultimo aveva iniziato una ricerca sulla trasmissione senza fili per applicazioni di comunicazione, teorizzando la possibilità di comunicare audio e immagini oltre che di trasmettere energia. Arrivò persino a sviluppare dei mezzi per la produzione di frequenze radio, tra cui appositi tubi a vuoto, dimostrando pubblicamente i principi della radio tramite la trasmissione di segnali a distanza per il radiocomando di piccoli motori elettrici.

Nel frattempo il più giovane Marconi, basandosi sugli studi di Hertz, aveva iniziato nella tenuta di Pontecchio i suoi esperimenti sulla trasmissione a distanza di segnali: nel 1895 riuscì trasmettere un segnale Morse a oltre due chilometri di distanza. Snobbato in Italia, portò a termine la sua invenzione in Inghilterra. E il 5 marzo 1896, anticipando di tre settimane il fisico russo Aleksandr Popov (che aveva ideato un ricevitore per captare le onde radio che circolano liberamente nell’aria) Marconi presentò la prima richiesta provvisoria di brevetto, con il numero 5028: “Miglioramenti nella telegrafia e relativi apparati”.

Fin dall’inizio, Tesla rivendicò la paternità dell’invenzione che nel 1909 valse a Marconi il Nobel per la fisica (condiviso con Carl Ferdinand Braun): considerandosi il primo ad aver concretizzato la teoria della trasmissione senza fili delle correnti alternate di alta frequenza, accusò lo scienziato italiano di plagio e la contesa approdò nelle aule di tribunale. Nel 1947 la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America si pronunciò in merito alla questione, dichiarando che le teorie di Marconi erano delle copie di ciò che Tesla aveva realmente scoperto per primo.

Edison e i suoi 1.093 brevetti

In tutto questo dove si colloca Thomas Alva Edison, famoso soprattutto per la lampadina a incandescenza brevettata nel 1879? Beh, il suo laboratorio di Menlo Park, nel New Jersey, realizzato con il preciso scopo di produrre costantemente innovazioni tecnologiche e di migliorare quelle già esistenti, vide la nascita di 1.093 brevetti. Tra essi anche quello della radio, dopo aver sviluppato un sistema di segnalazioni a distanza posizionato lungo la linea ferroviaria di Lehigh Valley, tra New Jersey e Pennsylvania. Edison sfruttò le maglie larghe della tecnologia che stava nascendo, la trasmissione senza fili. La radio ha avuto un papà, forse due, probabilmente tre o ancora di più. L’importante, sarà d’accordo chi non ne può fare a meno anche nell’epoca dello streaming e delle app, è che sia stata inventata. Protagonista delle nostre vite, ma anche nella musica e al cinema.

Tag43 vi dà il buongiorno con una scena di Good Morning, Vietnam, indimenticabile pellicola con Robin Williams nei panni del disc jockey dell’aviazione Adrian Cronauer, a cui viene affidata la conduzione della radio dell’esercito Usa a Saigon.