Il 28 settembre 1934 nasceva Brigitte Bardot

B.B.: basta una sigla per identificarla ancora oggi, a quasi mezzo secolo dall’addio alle scene che lasciò il cinema orfano di una delle più grandi icone di bellezza femminile. Brigitte Bardot, nata il 28 settembre 1934, spegne oggi 88 candeline.

La carriera della diva francese

Figlia di un industriale, inizia la carriera come ballerina di danza classica, imponendosi poi come modella. Approda nel mondo del cinema nel 1952, con una parte in Le Trou normand. Nello stesso anno gira un film da protagonista: Manina ragazza senza veli. In un periodo di grande sviluppo del cinema europeo, complici le molteplici apparizioni a Cannes, la sua ascesa è straordinaria: la consacrazione arriva grazie a Piace a troppi (1956, noto anche col titolo E Dio creò la donna), che le vale la chiamata di Hollywood. L’erotismo vellutato di Bardot in Mademoiselle Pigalle (1956) ottiene consensi al box office, ma l’immagine di B.B. è too much per gli Stati Uniti. Così lei torna in Europa con lo status di star (quello di sex symbol è suo da tempo).

Recita in La verità (1960), tentando peraltro il suicidio a fine riprese: il film si rivela un grande successo e la sua interpretazione è molto apprezzata dalla critica. L’anno seguente è protagonista di Vita privata, mentre nel 1963 affianca Michel Piccoli ne Il disprezzo (titolo originale Le Mépris), film diretto da Jean-Luc Godard e tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1965 appare persino nel ruolo di sé stessa in Erasmo il lentigginoso. Seguono Viva Maria!, La via del rhum e Una donna come me, in un periodo in cui B.B. diventa anche cantante: inciderà in tutto sei album, tra cui Bonnie and Clyde con Serge Gainsbourg. Poi, alla soglia dei 40 anni, annuncia a sorpresa il suo ritiro dalle scene, dopo aver girato più di 50 film.

La turbolenta vita sentimentale

B.B. lascia proprio quando la pressione dei paparazzi su di lei comincia ad attenuarsi. E c’è da dire che ci ha messo del suo ad alimentarla, tra matrimoni e flirt eccellenti. Brigitte Bardot si sposa quattro volte: nel 1952 con il regista Roger Vadim, nel 1959 con l’attore Jacques Charrier (da lui avrà il figlio Nicolas-Jacques), nel 1966 con il fotografo Gunther Sachs, infine nel 1992 con Bernard d’Ormale, politico del Front National. In mezzo, le storie con gli attori Jean-Louis Trintignant, Raf Vallone, Sami Frey e l’italiano Gigi Rizzi (noto soprattutto come playboy, va detto); con i cantanti Gilbert Bécaud, Sacha Distel, Serge Gainsbourg.

B.B., dalla parte degli animali

Dopo l’addio al cinema, Brigitte Bardot è diventata una una grande attivista per i diritti degli animali, denunciando a più riprese i maltrattamenti che subiscono e dichiarando di essere vegetariana. Tornando ogni tanto a far parlare di sé per le accuse di omofobia e antislamismo. Tag43 vi dà il buongiorno con una scena di Le Mepris di Jean-Luc Godad, maestro della Nouvelle Vague recentemente scomparso.