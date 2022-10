Il 28 ottobre 1958 veniva eletto Papa Giovanni XXIII

Il 28 ottobre 1958 veniva eletto Papa il bergamasco Angelo Giuseppe Roncalli, Giovanni XXIII. Quattro anni dopo, nel 1962, a pochi giorni dall’apertura del Concilio ecumenico, il mondo si ritrovò a un passo dalla guerra nucleare con la crisi dei missili a Cuba. Un incubo che oggi, a 60 anni di distanza, è tragicamente tornato.

La crisi dei missili e l’intervento di Giovanni XXIII

Il 22 ottobre 1962, il presidente Usa John F. Kennedy annunciò alla nazione la presenza di installazioni missilistiche nell’isola caraibica e l’avvicinamento di alcune navi sovietiche con a bordo le testate nucleari. Venne imposto così un blocco navale militare a 800 miglia dalle coste. Di fronte alla minaccia, il Papa decise di intervenire per la pace. Il 25 ottobre, a Radio Vaticana, rivolse «a tutti gli uomini di buona volontà» un messaggio in francese, consegnato in precedenza all’ambasciatore degli Stati Uniti presso la santa Sede e ai rappresentanti dell’Unione Sovietica. «Alla Chiesa sta a cuore più d’ogni altra cosa la pace e la fraternità tra gli uomini; ed essa opera senza stancarsi mai, a consolidare questi beni. A questo proposito, abbiamo ricordato i gravi doveri di coloro che portano la responsabilità del potere. Oggi noi rinnoviamo questo appello accorato e supplichiamo i capi di Stato di non restare insensibili a questo grido dell’umanità. Facciano tutto ciò che è in loro potere per salvare la pace: così eviteranno al mondo gli orrori di una guerra, di cui nessuno può prevedere le spaventevoli conseguenze. Continuino a trattare. Sì, questa disposizione leale e aperta ha grande valore di testimonianza per la coscienza di ciascuno e in faccia alla storia. Promuovere, favorire, accettare trattative, ad ogni livello e in ogni tempo, è norma di saggezza e prudenza, che attira le benedizioni del Cielo e della terra».

Il continuo impegno del Pontefice per la pace

Non è nota l’attività svolta in quei giorni dalla diplomazia vaticana nei confronti del cattolico Kennedy e sull’Unione Sovietica di Nikita Cruscev attraverso il governo italiani presieduto da Fanfani. Certo è che il 27 ottobre alle ore 11:03, a 48 ore dal radiomessaggio del Papa, giunge a Washington la proposta di Mosca sul rientro delle navi sovietiche e lo smantellamento delle postazioni cubane in cambio del ritiro delle testate atomiche americane dalla Turchia e dall’Italia. Proposta che venne accettata dagli Usa proprio il 28 ottobre. Da allora Giovanni XXIII non trascurò mai il suo impegno per la pace e nell’aprile del 1963 pubblicò l’enciclica Pacem in Terris. Considerata una sorta di testamento spirituale, il pontefice già malato morirà poco dopo, è indirizzata a tutti gli uomini di buona volontà «perché la Chiesa deve guardare ad un mondo senza confini, tanto meno diviso da muri o cortine, e non appartiene né all’Occidente né all’Oriente». Tag43 vi dà il buongiorno con Canzone della libertà, cantata da Sergio Endrigo su testo di Luciano Licignani e musica di Ennio Morricone in cui, in sottofondo, si sente la voce di Giovanni XXIII, oltre a quella di John Kennedy e di Martin Luther King. Le parole del pontefice sono tratte dal celebre Discorso della Luna dekl’11 ottobre 1962.