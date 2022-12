Il 28 dicembre 1962 nasceva il musicista Michel Petrucciani

Oggi 28 dicembre 2022 il pianista francese Michel Petrucciani, fra i più apprezzati di tutti i tempi nel genere jazz, compirebbe 60 anni. Di chiare origini italiane, era nato in questo giorno del 1962: affetto da osteogenesi imperfetta, malattia genetica che non gli permise di superare l’altezza di 102 centimetri, Petrucciani ci ha lasciati già nel 1999, a soli 36 anni, a causa di gravi complicazioni polmonari. Una vita breve, quella del musicista, capace di regalare momenti di magia pura con le sue dita sul pianoforte, che per lui era molto più di un semplice strumento.

Figlio d’arte, dotato di un talento unico

Michel Antoine Petrucciani nasce a Orange il 28 dicembre 1962. Nonno napoletano e padre rinomato chitarrista jazz, Michel impara fin da bambino a suonare la batteria e il pianoforte, dedicandosi prima allo studio della musica classica e poi al jazz. Dotato di enorme talento, la sua carriera professionale inizia già a 15 anni, quando ha l’opportunità di suonare con il batterista Kenny Clarke. Nel 1980, quando ne ha appena 18, incide il primo album Flash.

La malattia: Sindrome delle ossa di cristallo

Tutto questo, non si può ignorare, nonostante l’osteogenesi imperfetta (malattia nota anche come “Sindrome delle ossa di cristallo“), che Petrucciani trasforma in un vantaggio: impossibilitato a dedicarsi ad altre attività, fin da bambino diventa un tutt’uno con il pianoforte, che inizialmente suona grazie a un particolare marchingegno realizzato dal padre, che gli consente di raggiungere i pedali. Dopo il primo album e un tour con il sassofonista Lee Konitz, nel 1981 si trasferisce in California, dove conosce il sassofonista Charles Lloyd, che lo fa entrare nel suo quartetto: questa collaborazione gli vale il prestigioso Prix d’Excellence.

Le collaborazioni e i riconoscimenti

All’inizio degli Anni 90, l’apparecchio viene sostituito da una versione particolare della pedaliera standard realizzata dalla Steinway & Sons: Petrucciani, che è diventato nel frattempo una delle stelle del jazz mondiale, può finalmente cominciare a utilizzare il pedale centrale. Nel corso della carriera, Petrucciani ha modo di suonare con alcuni dei jazz-man più famosi di sempre, da Dizzy Gillespie a Jim Hall, fino a Wayne Shorter e Steve Gadd. E di ottenere altri riconoscimenti, tra cui l’ambito Django Reinhardt Award e la nomina di “Miglior musicista jazz europeo” da parte del ministero della Cultura Italiano. Merito del genio, della capacità di dominare la tastiera, di un tocco inconfondibile se non irripetibile.

Le relazioni turbolente con le donne e la morte a soli 36 anni

Turbolenta la vita privata del musicista, in cui non sono mancati vizi ed eccessi. Diverse relazioni significative, con donne che chiama “mogli”, anche se ne sposa solo una: la pianista italiana Gilda Buttà. Non è con lei che ha figli, ma con la canadese Marie-Laure Roperch: uno dei due, Alexandre, eredità la sua malattia. In seguito a una banale influenza, contratta per la testardaggine di voler andare a festeggiare una Capodanno nella neve, Petrucciani muore il 6 gennaio 1999 a New York, in seguito a complicazioni polmonari. Riposa nel cimitero parigino di Père-Lachaise, accanto alla tomba di Fryderyk Chopin.

Tag43 vi dà il buongiorno con Looking Up, una delle sue composizioni più famose.