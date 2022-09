Il 27 settembre 1976 nasceva Francesco Totti

Nel giro di una settimana, durante il mese di settembre di 46 anni fa, vennero al mondo Ronaldo (22), Francesco Totti e Andriy Shevchenko (29), fuoriclasse del calcio capaci di deliziare i palati dei tifosi (anche quelli avversari). Dei tre, il più longevo è stato il 10 giallorosso, che oggi spegne appunto 46 candeline e che ha appeso le scarpe al chiodo appena un lustro fa, un po’ perché costretto dal logorio fisico, un po’ perché messo alla porta dal tecnico Luciano Spalletti. Decisamente a suo agio sul rettangolo di gioco, il “Pupone” pur vincendo poco (almeno con la Roma) ha riscosso consensi unanimi. È dopo l’addio al calcio – «Concedetemi un po’ di paura», disse quel giorno: c’aveva visto lungo – che sono cominciati per lui i problemi: innanzitutto, appena dopo il ritiro è diventato dirigente del club giallorosso, abbandonando l’incarico dopo due stagioni a causa di divergenze con la proprietà americana. Ma, soprattutto, è sotto gli occhi di tutti quanto sta accadendo tra lui e l’ormai ex moglie Ilary Blasi.

Totti-Blasi, la brutta fine di una lunga storia d’amore

Prima il chiacchiericcio, poi la conferma, affidata a un comunicato prima congiunto e poi disgiunto. La coppia più bella, ammirata e invidiata d’Italia era scoppiata ed era il tempo di far volare gli stracci. Hanno detto la loro i diretti interessati: lui ha vuotato il sacco, lei si è morsa la lingua. Oggetto del contendere la tempistica delle corna: chi ha fatto la prima mossa? Secondo Fabrizio Corona poco importa, perché la coppia era falsa (come i soldi con cui nel 2008 tentò di fare il pieno di benzina?). Per Roberto D’Agostino la loro storia era finita da cinque anni. Francesco è molto focoso e Ilary ha spesso mal di testa: così ha parlato durante un programma radiofonico il personal trainer Alex Nuccetelli, amico di Totti. Su una cosa sono tutti concordi: la questione dei Rolex è una bella “poracciata”.

Totti, un Pupone da oltre 300 gol in carriera

Nel corso della carriera Totti ha realizzato 307 reti con la maglia della Roma, a cui ne vanno aggiunte 9 messe a segno con l’azzurro della Nazionale maggiore. Bei tempi, quando l’unica sua preoccupazione era inventare qualcosa sul terreno di gioco e a preoccuparsi davvero, però, erano gli avversari. Ma siamo sicuri che fosse tutto sereno per il 10 giallorosso? In fondo, anche quando giocava, il Pupone riusciva a cacciarsi spesso nei guai.

Tag43 vi dà il buongiorno con il “meglio del peggio” di Francesco Totti.