Il 27 ottobre 1990 moriva a 68 anni Ugo Tognazzi, uno dei volti della commedia all’italiana insieme con Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi. Romano d’adozione, Tognazzi era nato a Cremona nel 1922. A causa della malattia del padre giovanissimo cominciò a lavorare come contabile in un salumificio. La sua vera passione però era recitare. Durante la guerra, organizzò spettacoli di varietà per i commilitoni. Nel 1945 si trasferì a Milano. Durante una serata per dilettanti al Teatro Puccini venne notato e scritturato dalla compagnia di Wanda Osiris. Cinque anni dopo, nel 1950, l’esordio al cinema in un film diretto da Mario Mattoli, I cadetti di Guascogna, al fianco di Walter Chiari.

Il duo Tognazzi-Vianello e la censura della Rai

Nel 1951 conobbe Raimondo Vianello con cui formò una coppia comica di grande successo che dal 1954 al 1959 in Rai fu protagonista di Un due tre. La loro satira non risparmiò presidenti della Repubblica e del Consiglio provocando l’intervento della censura. Il 15 giugno 1959 il programma venne chiuso dopo la presa in giro del presidente Giovanni Gronchi che la sera prima alla Scala era caduto maldestramente accanto all’allora presidente francese Charles De Gaulle.

Dalla commedia all’italiana al sodalizio con Marco Ferreri

Il vero successo di Tognazzi arrivò con il boom della commedia all’Italiana e il successo di film come La voglia matta (1962), I mostri (1963), Alta infedeltà (1964), Il magnifico cornuto (1964), Straziami ma di baci saziami (1968), In nome del popolo italiano (1971), Romanzo popolare (1974). Nel 1962 con Dino Risi girò invece La marcia su Roma e due anni dopo La vita agra diretto da Carlo Lizzani, tratto dall’omonimo romanzo di Luciano Bianciardi. Nel corso degli Anni 60 e 70 Tognazzi stabilì un sodalizio artistico con il regista Marco Ferreri con cui realizzò film come Una storia moderna – L’ape regina (1963), La donna scimmia (1964) e La grande abbuffata (1973). Memorabili poi le interpretazioni di Tognazzi nella trilogia di Amici miei (per la regia di Mario Monicelli e poi di Nanni Loy) ne Il vizietto di Édouard Molinaro (1978). Con Ettore Scola girò invece La Terrazza e con Bernardo Bertolucci La tragedia di un uomo ridicolo con cui vinse il premio per la miglior interpretazione maschile al Festival di Cannes nel 1981.

I due grandi amori di Tognazzi: il Milan e la cucina

Due i grandi amori di Tognazzi: il Milan e la cucina. «Sono milanista dalla nascita. Il Milan per me è stato prima la mamma, poi Ia fidanzata e poi la moglie. La moglie però si tradisce», disse in una intervista. Nella prefazione del libro L’abbuffone invece scrive: «Nella mia casa di Velletri c’è un enorme frigorifero che sfugge alle regole della società dei consumi. Non è un “philcone”, uno spettacolare frigorifero panciuto color bianco polare. È di legno, e occupa una intera parete della grande cucina. Dalle quattro finestrelle si può spiarne l’interno, e bearsi della vista degli insaccati, dei formaggi, dei vitelli, dei quarti di manzo che pendono, maestosi, dai lucidi ganci. Questo frigorifero è la mia cappella di famiglia». Tag43 vi dà il buongiorno con una raccolta delle supercazzole del Conte Mascetti in Amici miei.