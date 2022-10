Il 27 ottobre 2013 moriva Lou Reed

Lou Reed, il poeta rumoroso del rock, ci lasciava il 27 ottobre di nove anni fa, all’età di 71 anni. Un dettaglio in fondo l’età, per un artista che ha scolpito a caratteri cubitali il suo nome nella storia della musica, nel corso di una lunga carriera, caratterizzata da pezzi memorabili e illustri collaborazioni, influenzata (è innegabile) anche dal massiccio uso di droghe. «Nel ventesimo secolo, in un’era tecnologica, ci sono sostanze stupefacenti che devi prendere solo per restare normale, per raggiungere l’equilibrio», disse una volta.

La bisessualità e la cura con l’elettroshock

Louis Allen Reed, questo il suo vero nome, nacque il 2 marzo 1942. Appassionatosi alla musica ascoltando la radio, imparò a suonare la chitarra, suonando poi in vari gruppi studenteschi durante gli anni alla high school. Un periodo, questo, in cui fu costretto dai genitori a sottoporsi all’elettroshock: papà Sidney e mamma Toby tentarono così di curare la bisessualità del figlio. Un trauma che gli cambio drasticamente la vita.

I Velvet Underground e l’incontro con Andy Warhol

Nel 1960 si iscrisse alla Syracuse University: qui ebbe come docente il poeta Delmore Schwartz, che lo influenzò fortemente. Successivamente si trasferì a New York, dove divenne compositore pop professionale per la Pickwick Record. Dopo la pubblicazione del singolo The Ostrich, l’etichetta gli affiancò la band di supporto The Primitives, che includeva il musicista gallese John Cale. Due anni dopo, i due fondarono i Velvet Underground, band che entrò nella grazie di Andy Warhol diventando habitué della sua Factory. Fu proprio il celebre artista a produrre, già nel 1967, il primo album della band: The Velvet Underground & Nico. Per intenderci, quello con la banana in copertina. Ma, soprattutto, con Sunday Morning, Venus in Furs, Heroin e I’m Waiting for the Man al suo interno.

Il capolavoro Transformer, nato dalla collaborazione con David Bowie

Seguirono altri album con la band, poi nel 1972 il debutto solista, con il disco che porta il suo nome, seguito a stretto giro dal suo lavoro più celebre: Transformer, nato dalla collaborazione con David Bowie, che produsse l’album e lo indirizzò verso il glam rock. Perfect Day, Satellite of Love, soprattutto Walk on The Wild Side: il successo fu enorme. Del 1973 è il suo capolavoro maledetto, Berlin, che parla di una coppia di tossicodipendenti. La carriera di Lou Reed proseguì, tra numerosi alti e qualche basso, fino al 2011, anno in cui uscì Lulu album in studio inciso insieme ai Metallica.

I problemi di salute e la morte a 71 anni

Nel 2013 Reed, che soffriva dagli Anni 70 di epatite C, contratta iniettandosi eroina con una siringa infetta, si sottopose a un trapianto di fegato, visto che l’organo era stato colpito da un tumore. Ricoverato in seguito d’urgenza per un’acuta forma di disidratazione, il musicista morì poi il 27 ottobre, per complicazioni post trapianto, confortato dalla terza moglie Laurie Anderson, performance artist e musicista sposata cinque anni prima. Tag43 vi dà il buongiorno con Vicious in una versione live.