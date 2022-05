Il 27 maggio 2013 moriva Little Tony

Il 27 maggio 2013 moriva a 72 anni Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci. Il suo nome è legato a successi rimasti nella storia della musica italiana come Cuore matto, Riderà e 24 mila baci, cantata in coppia con Adriano Celentano e classificatasi seconda al Festival di Sanremo del 1961.

Così Antonio Ciacci si trasformò in Little Tony

Di origini sammarinesi, si avvicinò alla musica da piccolissimo. Del resto il padre Novino era cantate e fisarmonicista, lo zio Settembrino chitarrista mentre i due fratelli di Antonio, Enrico e Alberto, diventeranno rispettivamente chitarrista e bassista. Cominciò la gavetta suonando nei ristoranti dei Castelli romani, poi nelle balere e nei teatri. Proprio allo Smeraldo di Milano, venne notato nel 1958 dall’impresario britannico Jack Good che lo convinse a partire con i suoi fratelli per l’Inghilterra. Qui Antonio prese il nome d’arte di Little Tony, un omaggio a Little Richard. Nacque così la band Little Tony and His Brothers che riscuotendo un buon successo rimase Oltremanica per alcuni anni.

Le partecipazioni a Sanremo e i musicarelli

Rientrato in Italia, nel 1961 partecipò al Festival di Sanremo in coppia con Celentano: la loro 24 mila baci arrivò al secondo posto. Sempre nello stesso anno incise alcune canzoni per i film 5 marines per 100 ragazze, Rocco e le sorelle, Nerone ’71, La bella americana e Pugni pupe e marinai. Il primo successo discografico in patria lo ottenne nel 1962 con Il ragazzo col ciuffo. Parallelamente Little Tony cominciò la carriera di attore interpretando numerosi musicarelli in cui però, la maggior parte delle volte, veniva doppiato da Massimo Turci. Nel 1964 tornò a Sanremo con Quando vedrai la mia ragazza ma il vero trionfo arrivò nel 1966 al Cantagiro con Riderà. La canzone non vinse la manifestazione ma vendette un milione di copie. Nel 1967 mise a colpo un altro segno con la sanremese Cuore matto (arrivata però solo decima) da cui venne tratto il musicarello Cuore matto… matto da legare con lo stesso Little Tony e Ferruccio Amendola. Nel 1968 invece presentò all’Ariston Un uomo piange solo per amore. Nel 1970 fu la volta di La spada nel cuore cantata con Patty Pravo, brano che si classificò quinto e vinse il premio della critica. Nel 1974 tornò nella città dei fiori con la canzone Cavalli Bianchi. L’ultima partecipazione al Festival nel 2008 con Non finisce qui.

Le comparsate in tv e la profezia di Modugno su Cuore Matto

Dalla fine degli Anni 80 partecipò a diverse trasmissioni di revival proponendo il suo personaggio, quel ragazzo col ciuffo che il pubblico continuava ad amare. Tra le altre cose incise The Love Boat, Profumo di mare, sigla italiana della fortunata seria tv. Nel giugno del 2000 e del 2001 condusse su Canale 5 il varietà I ragazzi irresistibili con Maurizio Vandelli, Rita Pavone e Adriano Pappalardo. L’ultima apparizione televisiva il 9 marzo 2013 ne I migliori anni di Carlo Conti, cantando Riderà e Cuore matto. In quell’occasione Little Tony ricordò il giorno in cui andò a fare le prove per poi inciderla. La canzone, che considerava una semplice «canzoncina» non lo convinceva. Dopo le prove però sentì qualcuno che lo confortava: «Hai una canzone che venderà milioni di dischi, è un’idea… fantastica!». Era Domenico Modugno.

Tag43 vi dà il buongiorno con La spada nel cuore. Scritta da Mogol e Donida, è ormai accertato che alla composizione collaborò anche Lucio Battisti. Sebbene non accreditato ufficialmente, il suo nome appare infatti in numerose ristampe a partire dal 1990.