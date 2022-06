Il 27 giugno 2016 moriva Bud Spencer

Il 27 giugno 2016 moriva a Roma Bud Spencer. Il ‘gigante buono del cinema italiano’, protagonista con Terence Hill di molti film diventati cult, in realtà nella sua lunga e poliedrica carriera fu diretto anche da Dario Argento in Quattro mosche di velluto grigio, Ermanno Olmi inCantando dietro i paraventi, Giuliano Montaldo in Gott mit uns (Dio è con noi) e da Carlo Lizzani in Torino Nera.

Il record italiano nei 100 metri stile libero nel 1950

Carlo Pedersoli, questo il suo vero nome, nacque a Napoli il 31 ottobre 1929 nel rione di Santa Lucia, in via Generale Giordano Orsini, al civico 40. Come ricorderà più volte lui stesso, nello stesso palazzo dello scrittore Luciano De Crescenzo di cui fu compagno di scuola alle elementari. Nel 1940 lasciò con la famiglia Napoli per trasferirsi a Roma dove si avvicinò al nuoto ottenendo buoni risultati. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico con il massimo dei voti non ancora 17enne, si iscrisse al corso di laurea in Chimica a La Sapienza che abbandonò per partire alla volta del Brasile dove lavorò anche presso il consolato italiano di Recife. Nel 1949, tornato in Italia, esordì nella nazionale di nuoto e l’anno seguente fu convocato per i campionati europei di Vienna. Fu il primo italiano, nel 1950, a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero.

La parentesi da compositore e paroliere

L’esordio al cinema avvenne nel 1950 con un piccolo ruolo ne Quel fantasma di mio marito di Camillo Mastrocinque. L’anno successivo prese parte come comparsa al kolossal hollywoodiano Quo vadis. In seguito continuò occasionalmente a recitare in piccole parti, la più importante delle quali nel film di Mario Monicelli Un eroe dei nostri tempi. Nel 1952 partecipò con i colori italiani alle Olimpiadi di Helsinki arrivando nono dei 100 metri stile libero. Nel 1955 invece venne convocato ai Giochi del Mediterraneo di Barcellona come pallanuotista, vincendo con la nazionale la medaglia d’oro. Dopo i Giochi di Melbourne, in cui arrivò ancora in semifinale, tornò in Sudamerica lavorando prima per una società Usa, poi per l’Alfa Romeo di Caracas. Nel febbraio del 1960, pochi mesi prima di partecipare alle Olimpiadi di Roma, sposò Maria Amato, figlia del noto produttore cinematografico. Perdersoli però non era ancora interessato al grande schermo, preferendo lavorare come paroliere per RCA, scrivendo testi anche per Ornella Vanoni (Ogni sera) e Nico Fidenco (Cleopatra).

L’incontro con Terence Hill sul set di Dio perdona…io no!

A metà degli Anni 60, cambiò ancora attività diventando un produttore di documentari per la Rai. Nel 1967 Giuseppe Colizzi gli offrì un ruolo in un film che accettò dopo qualche esitazione. Sul set conobbe un altro giovane attore con al suo attivo varie pellicole ma in ruoli secondari e sconosciuto al grande pubblico, Mario Girotti. Il film era Dio perdona… io no! e fu la prima pellicola della coppia. In quell’occasione i due adottarono gli pseudonimi con i quali sono diventati celebri. Pedersoli scelse Bud Spencer in omaggio all’attore Spencer Tracy e giocando con ironia sul nome della birra Budweiser, commercializzata in Italia come Bud, mentre Mario Girotti scelse Terence Hill da una lista di 20 nomi inventati. Insieme girarono 18 film, 16 dei quali da protagonisti.

I successi della coppia e la serie di Piedone

Nel 1970 la coppia girò lo spaghetti-western Lo chiamavano Trinità…, per la regia di E.B. Clucher (Enzo Barboni), diventato un film cult e non solo in Italia. A partire dal 1973 Bud Spencer interpretò da solo la serie di Piedone: Piedone lo sbirro, Piedone a Hong Kong (1975), Piedone l’africano (1978) e Piedone d’Egitto (1980), per la regia di Steno. Nel 1973 fu invece la volta di Anche gli angeli mangiano fagioli con Giuliano Gemma. Negli stessi anni il collaudato sodalizio con Terence Hill proseguì con …più forte ragazzi!, ...altrimenti ci arrabbiamo! e Porgi l’altra guancia (ambedue del 1974), che si piazzarono immancabilmente ai primi posti dei film più visti nelle sale cinematografiche italiane. Sei anni dopo il successo dei due Trinità, la coppia tornò con film come I due superpiedi quasi piatti e Pari e dispari di Sergio Corbucci e Io sto con gli ippopotami di Italo Zingarelli. Nonostante il grande successo di pubblico Bud Spencer non si sentì mai del tutto apprezzato: «in Italia io e Terence Hill semplicemente non esistiamo, nonostante la grande popolarità che abbiamo anche oggi tra i bambini e i più giovani», si sfogò. «Non ci hanno mai dato un premio, non ci invitano neppure ai festival». Insieme a Terence Hill, il 7 maggio 2010 ricevette però il David di Donatello alla carriera dopo essere stato pubblicamente lodato dal regista Ermanno Olmi.

L’attrazione per la politica

Pedersoli tentò anche la carriera politica. Dichiaratamente di destra, si candidò alle Regionali del 2005 nel Lazio, a sostegno del presidente uscente Francesco Storace, nelle liste di Forza Italia, raccogliendo 4.896 voti che non gli valsero un seggio. Alle Comunali a Roma del 2013 sostenne attivamente la candidatura di sua figlia Cristiana con Il Popolo della Libertà. L’attore si spense all’età di 86 anni nella sua casa romana a causa di serie complicazioni derivate da una caduta in casa.

«Non temo la morte», aveva dichiarato Bud Spencer in una intervista al Messaggero del 2014. «Dalla vita non ne esci vivo, disse qualcuno: siamo tutti destinati a morire. Da cattolico, provo curiosità, piuttosto: la curiosità di sbirciare oltre, come il ragazzino che smonta il giocattolo per vedere come funziona. Naturalmente è una curiosità che non ho alcuna fretta di soddisfare, ma non vivo nell’attesa e nel timore. C’è una mia canzone che racchiude bene la mia filosofia: “Futtetenne”, ovvero fregatene. E ridici su». Tag43 lo ricorda dandovi il buongiorno con il Coro dei pompieri di Altrimenti ci arrabbiamo.