Il 27 dicembre 1995 nasceva Timothée Chalamet

Il 27 dicembre 1992 nasceva a New York Timothée Chalamet, uno degli attori attualmente più amati e apprezzati al mondo. Di cittadinanza francese – il padre Marc Chalamet è di Le Chambon-sur-Lignon mentre la madre newyorchese è di origine ebraica e sorella del regista Rodman Flender – è cresciuto a Manhattan. Dopo il diploma alla Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, si è iscritto alla Columbia University ma ha abbandonato gli studi per dedicarsi completamente alla recitazione.

La fama grazie a Chiamami col tuo nome di Guadagnino e la consacrazione con Dune

Dopo piccoli ruoli in film come Interstellar, Chalamet nel 2017 si è fatto conoscere per la sua interpretazione in Lady Bird di Greta Gerwig e soprattutto grazie al ruolo di Elio Perlman nel film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, per il quale ha ricevuto la sua prima candidatura ai Golden Globe, al BAFTA e all’Oscar come miglior attore protagonista. Nel 2019 è stato diretto da Woody Allen in Un giorno di pioggia a New York e nuovamente da Greta Gerwig in Piccole Donne. Nel 2021 ha interpretato il ruolo di Paul Atreides nel kolossal Dune di Denis Villeneuve, consacrandosi presso il grande pubblico.

La rottura con Woody Allen, regista rinnegato per interesse

Chalamet è stato al centro delle cronache anche per la polemica con Woody Allen, regista che il giovane attore ha rinnegato dopo la bufera alimentata da vecchie accuse di molestie evocate dalla figlia adottiva di Mia Farrow, poi rivelatesi prive di fondamento. Mentre molti attori tra cui Scarlett Johansson avevano preso le difese del regista, Chalamet disse di essersi pentito di aver lavorato con lui, raccontando che come il rapporto sul set fosse stato talmente difficile al punto da convincerlo a donare il ricavato del film in beneficenza. Allen dal canto suo rispose sostenendo che la presa di distanza dell’attore era solo una strategia per mantenere mantenere i buoni rapporti con l’Academy in vista degli Oscar.

Il ritorno con Guadagnino per Bones & All

Più recentemente Chalamet è apparso in Don’t Look Up, commedia di Adam McKay uscita su Netflix nel dicembre 2021, al fianco di Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep. Quest’anno ha girato sempre con Guadagnino Bones & All, presentato al Festival di Venezia e sarà il nuovo Willy Wonka. Inoltre è stato il primo uomo ad apparire sulla copertina di British Vogue. Tag43 lo festeggia dandovi il buongiorno con il monologo del padre in Chiamami col mio nome.