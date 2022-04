Il 27 aprile 1992 nasceva Renato Rascel

Centodieci anni fa, il 27 aprile 1912, nasceva per caso a Torino Renato Ranucci, in arte Renato Rascel. Per caso perché i suoi genitori, Cesare Ranucci, cantante di operetta, e Paola Massa, ballerina classica, si trovavano in città durante una tournée e così il piccolo passò i suoi primi giorni in una cesta tra le quinte. Renato crebbe a Roma, allevato dalla sorella maggiore che morì a soli 17 anni, dalla zia e dalla nonna Margherita. Fin da bambino si avvicinò alla musica e allo spettacolo. Fu soprano nel coro delle voci bianche della Cappella Sistina e batterista jazz nel Circolo della Stampa. Il debutto a teatro avvenne nella filodrammatica Fortitudo diretta dal padre con il dramma Più che monelli.

Così Renato Ranucci divenne Renato Rascel

Il padre, consapevole delle difficoltà della carriera artistica, lo spinse verso mestieri più sicuri. Per un periodo Renato lavorò come apprendista calderaio, come muratore e come garzone di barbiere. Ma il richiamo dello spettacolo era troppo forte. A soli 13 anni venne scritturato come musicista nel locale La Bomboniera e successivamente alla Sala Bruscolotti. Due anni dopo entrò nel complesso Arcobaleno. L’impresario, notando il suo talento e la sua intraprendenza, lo spinse durante gli intervalli a improvvisare con numeri di danza e avanspettacolo. Agli inizi degli Anni 30, Renato Ranucci scelse prima il nome d’arte Rachel, una marca di cipria francese in voga al tempo, poi diventato Rascel, un po’ per ovviare agli errori di pronuncia e un po’ a causa della quasi omonimia con donna Rachele Mussolini. Il fascismo successivamente gli impose di italianizzarlo in Rascele. Lui si narra abbia risposto: «Cambiate prima Manin in “Manino”, e poi ne riparliamo». Nel 1932 fu scritturato dalla compagnia teatrale dei fratelli Schwartz per recitare la parte di Sigismondo nell’operetta Al cavallino bianco. È in questo periodo che maturò la decisione di creare un suo personaggio originale, un omino dall’aria candida che declamava monologhi assurdi, con invenzioni linguistiche e doppi sensi. Gli esordi non furono incoraggianti, ma durante una serata al Medica di Bologna il pubblico, composto per lo più da studenti, lo portò in trionfo. Nel 1939, scrisse una delle sue surreali filastrocche: “È arrivata la bufera / è arrivato il temporale / chi sta bene e chi sta male / e chi sta come gli par” che il pubblico apprezzò quasi per sdrammatizzare i venti della Seconda Guerra Mondiale a cui la canzonetta faceva riferimento.

Dal teatro di rivista al cinema

Il personaggio di Renato Rascel attirò l’attenzione di scrittori come Cesare Zavattini e Vittorio Metz che scrisse per lui il soggetto e la sceneggiatura del suo primo film. Nel 1942 iniziarono le riprese di quello che doveva intitolarsi Un manoscritto in bottiglia. Durante la lavorazione Rascel si innamorò dell’attrice Tina De Mola a cui dedicò Pazzo d’amore. La canzone divenne colonna sonora e titolo del lungometraggio. I due si sposarono il 19 luglio 1943. Pochi mesi dopo, in seguito alla caduta del fascismo e all’occupazione di Roma da parte dei nazisti, la coppia fu costretta a nascondersi in Vaticano. Nel Dopoguerra Rascel tornò a teatro con il personaggio del piccolo corazziere e nel 1952 con Il cappotto di Alberto Lattuada, tratto dal racconto di Gogol, vinse il Nastro d’argento. Negli Anni 50 Rascel girò numerosi film come Amor non ho… però… però, insieme a Gina Lollobrigida, Figaro qua, Figaro là, dove riuscì quasi a rubare la scena a Totò, Napoleone, con la “spalla” Raimondo Vianello nelle vesti del generale Cambronne, Io sono il Capataz, insieme a Silvana Pampanini. Nel 1953 si cimentò alla regia con La Passeggiata (ispirato al racconto la prospettiva Nevskij di Gogol). Nel cast Valentina Cortese e Paolo Stoppa. Al 1950 risale anche l’ingresso nella grande révue con Garinei e Giovannini che lo chiamarono a recitare nella compagnia di Wanda Osiris. Nel 1957 Rascel arrivò alla notorietà internazionale con la canzone Arrivederci Roma, che spinse un produttore cinematografico di Hollywood a proporgli di girare un film al fianco del tenore Mario Lanza. Nacque così The Seven Hills of Rome con Marisa Allasio distribuito in Italia proprio con il titolo Arrivederci Roma.

La televisione tra alti e bassi e il successo di Romantica a Sanremo

In televisione Rascel esordì con due trasmissioni: Na voce, ‘na chitarra e un po’ di Rascel, il 22 ottobre 1955 e lo spettacolo Rascel la nuit, trasmesso il 6 ottobre 1956. Nel 1958 andò in onda Stasera a Rascel City, trasmissione scritta con Guido Leoni che però fu un flop stroncato da pubblico e critica. Nel 1960, in coppia con Tony Dallara, partecipò al Festival di Sanremo con la canzone vincitrice Romantica, da lui composta e con il testo firmato da Dino Verde. Per questo brano venne però accusato di plagio e coinvolto in una causa giudiziaria da cui uscirà indenne grazie ad una perizia firmata dal Maestro Igor Stravinsky.

Alleluja brava gente e l’amicizia con Gigi Proietti

Nel 1969 dopo aver girato il film Il trapianto, decise di dare l’addio al cinema dedicandosi esclusivamente alla musica e al teatro. Nell’autunno del 1970 lavorò a una nuova commedia musicale di Garinei e Giovannini, dal titolo Alleluja brava gente. All’ultimo il protagonista Domenico Modugno rinunciò a causa di un infortunio e al suo posto venne chiamato Gigi Proietti. Con questa commedia musicale Rascel si congedò dal pubblico del Sistina. Negli Anni 70 girò per la Rai I racconti di padre Brown, una serie tratta dagli omonimi racconti di Gilbert Keith Chesterton, con Arnoldo Foà. Nel 1972 condusse la trasmissione televisiva Senza rete. Nel 1977 partecipò con un cammeo al Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli.

Il giornalismo e le lezioni di scrittura teatrale al Piccolo

Renato Rascel si dedicò anche al giornalismo. Attento commentatore di calcio, soprattutto per quanto riguardava la Roma, nel 1969 condusse il programma radiofonico di sport Tutto da rifare. Per qualche tempo inoltre Rascel tenne una sua rubrica fissa sul quotidiano romano Il Tempo e fu chiamato da Giorgio Strehler a tenere un ciclo di lezioni sulla scrittura drammaturgica presso la scuola del Piccolo Teatro di Milano. Nel 1986 la sua ultima apparizione in teatro, al fianco dell’amico Walter Chiari con il quale interpretò Finale di partita di Samuel Beckett. Mentre la sua ultima uscita pubblica fu in occasione delle manifestazioni legate ai Mondiali del 1990. Morì a Roma il 3 gennaio 1991 a causa di un’arteriosclerosi irreversibile di cui soffriva da otto mesi.

