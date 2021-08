Il 27 agosto 1991 usciva negli Stati Uniti Ten, primo album dei Pearl Jam pubblicato dalla Epic Records. Il gruppo, formatosi a Seattle l’anno precedente, è stato tra i più famosi e influenti degli anni 90 nella scena del grunge/alternative rock. È ancora in attività e ha venduto, finora, oltre 60 milioni di dischi nel mondo. Per la rivista Rolling Stone, i Pearl Jam hanno passato «la maggior parte degli anni 90 ad allontanare la propria fama». Fondato da Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McCready ed Eddie Vadder, probabilmente il volto più conosciuto, il gruppo si fece notare dai talent scout della Epic Records durante un concerto a Seattle. Il primo album, Ten, vinse subito il disco d’oro e ha poi conquistato 12 dischi di platino. Undici brani in cui venivano trattati i temi come la depressione, il suicidio, l’omicidio e la solitudine.

Nonostante il successo, il loro esordio non fu accolto benissimo da critici e colleghi. Duramente criticati sulla rivista Nme, anche il frontman dei Nirvana Kurt Cobain disse che il gruppi «si era venduto per il successo», e criticò l’eccesso di assoli di chitarra in Ten (salvo poi ricucire con Eddie Vedder). Proprio con Nirvana, Soundgarden e Alice in Chains, i Pearl Jam – per quanto meno heavy – hanno scritto la storia del grunge, e hanno un Grammy nel 1996 e quattro Mtv Video Music Award nel 1993 per Jeremy, singolo tratto dal loro primo album. Tag43 vi dà il buongiorno proprio con questo brano, qui in versione Unplugged.