Il 26 settembre 1973 moriva Anna Magnani

Il 26 settembre 1973 moriva a soli 65 anni Anna Magnani, una delle più intense protagoniste del cinema italiano. Celebri le sue interpretazioni in Roma città aperta, Bellissima, Mamma Roma e La rosa tatuata. Film che le valse nel 1956 un Oscar come miglior attrice protagonista.

Il debutto cinematografico con De Sica nel 1941

Nata a Roma nel 1908, piccolissima venne affidata dalla madre alle cure della nonna che la crebbe insieme con le cinque zie e uno zio. Non conobbe mai il padre naturale anche se da adulta risalì alla sua identità: si trattava di Pietro Del Duce e lei ironicamente spiegò di essersi fermata nelle ricerche per non rischiare di passare per la figlia del Duce. Dopo aver studiato pianoforte, decise di indirizzarsi verso la recitazione. Nel 1927 iniziò così a frequentare la scuola di arte drammatica diretta da Silvio D’Amico che di lei disse: «La Scuola non poteva insegnarle molto di più di quello che ha già dentro di sé…». Il debutto al cinema, dopo anni di riviste e spettacoli a teatro, fu ne La cieca di Sorrento nel 1934. Per ottenere il primo ruolo da protagonista dovrà però attendere il 1941 con Teresa Venerdì di Vittorio De Sica.

Il successo di Roma città aperta manifesto del Neorealismo

Un anno dopo diede alla luce il suo unico figlio, Luca, nato dalla relazione con l’attore Massimo Serato da cui venne abbandonata appena rimase incinta. Magnani riuscì a imporre al piccolo il proprio cognome, come sua madre fece con lei. La fama mondiale arrivò nel 1945 quando vinse il suo primo Nastro d’argento grazie all’interpretazione nel film manifesto del Neorealismo, Roma città aperta di Roberto Rossellini, con il quale instaurò una relazione sentimentale. Due anni dopo vinse il suo secondo Nastro d’Argento e la Coppa Volpi a Venezia per il film L’onorevole Angelina diretto da Luigi Zampa. Nel 1948 Anna Magnani interpretò L’amore, il suo ultimo film con Rossellini prima della rottura della loro relazione. L’anno successivo girò Vulcano di William Dieterle mentre nella vicina Stromboli Rossellini stava dirigendo l’omonimo film con la sua nuova compagna Ingrid Bergman. Nel 1951, con il memorabile personaggio di Maddalena Cecconi, fu l’intensa protagonista del film Bellissima di Luchino Visconti, sceneggiato da Cesare Zavattini, con Walter Chiari.

La prima italiana a vincere l’Oscar come migliore attrice protagonista

Nel 1956 fu la prima interprete italiana e la prima in assoluto non in lingua inglese a vincere l‘Oscar come migliore attrice protagonista per la sua Serafina Delle Rose ne La rosa tatuata con Burt Lancaster per la regia di Daniel Mann. Un altro importante riconoscimento internazionale arrivò due anni dopo: nel 1958 vinse il premio per la miglior attrice al Festival di Berlino con Selvaggio è il vento di George Cukor. Per lo stesso ruolo fu candidata per la seconda volta all’Oscar. Nel 1960 tornò a Hollywood per l’ultima volta per recitare accanto a Marlon Brando e Joanne Woodward nel film Pelle di serpente di Sidney Lumet, interpretando un personaggio cucito su misura per lei da Tennessee Williams. Nel 1960 rifiutò il ruolo di Cesira ne la Ciociara la cui regia inizialmente era stata affidata a Cukor. Magnani si riteneva troppo matura per impersonare la madre di Sophia Loren già scritturata per intepretare Rosetta. Dopo il passo indietro dell’attrice, anche Cukor si ritirò dalla produzione e venne sostituito da Vittorio De Sica, mentre a Loren venne dato il ruolo della protagonista con cui vincerà l’Oscar. Nel 1962 Magnani girò invece Mamma Roma di Pasolini. La sua ultima apparizione sul grande schermo fu nel 1972 in un cameo di Roma di Federico Fellini. Morì all’età di 65 anni a causa di un tumore al pancreas assistita dal figlio e da Roberto Rossellini a cui si era riavvicinata. Tag43 la ricorda con l’indimenticabile scena di Roma città aperta.