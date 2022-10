Il 26 ottobre 2016 moriva Luciano Rispoli

Il 26 ottobre 2016 ci lasciava Luciano Rispoli, conduttore e autore televisivo (e ancora prima radiofonico), volto amatissimo della tv pubblica e in seguito delle reti private. Nato a Reggio Calabria nel 1932 e trasferitosi a Roma per studiare all’università, entrò in Rai nel 1954 grazie a un concorso per radiocronisti. Prima al timone della trasmissione radiofonica Buttafuori, successivamente come responsabile del settore Rivista e varietà, sempre per la radio ideò popolari programmi come Bandiera gialla, La corrida e Chiamate Roma 3131, lanciando personaggi del calibro di Maurizio Costanzo, Gianni Boncompagni, Paolo Villaggio, Raffaella Carrà e Paolo Limiti.

Il grande successo Rai: Parola mia

Sul piccolo schermo, nel 1975 propose L’ospite delle due, considerato il primo talk show della televisione italiana. Direttore del Dipartimento Scuola Educazione (in seguito Rai Educational) per 10 anni, tra il 1985 e il 1988 condusse Parola mia, il suo programma Rai di maggior successo: era un gioco incentrato sulla lingua italiana, che vedeva la partecipazione (in qualità di arbitro) del linguista Gian Luigi Beccaria, andato in onda nella fascia preserale di Rai Uno.

Il passaggio a Telemontecarlo e Tappeto volante

Nel 1990 l’addio alla Rai per Telemontecarlo. Dopo aver condotto il gioco-spettacolo Ho fatto 13!!!, tre anni dopo lanciò il talk show quotidiano del pomeriggio Tappeto volante, il suo programma più longevo. Il programma ha avuto oltre 15 mila ospiti, mentre al fianco di Rispoli si sono avvicendate nel corso degli anni Melba Ruffo, Rita Forte, Roberta Capua, Samantha de Grenet e Michela Rocco di Torrepadula.

Personaggio molto amato, anche dagli imitatori

Entrato per decenni nelle case degli italiani in punta di piedi, Luciano Rispoli aveva una pacatezza e una parlata molto caratteristiche, che lo resero “bersaglio” di numerose imitazioni, tra cui quelle di Fabio Fazio, Neri Marcorè, Mario Zamma del Bagaglino e Max Tortora, che ne proponeva una simpatica versione arrabbiata e sboccata, in antitesi con quella reale. Tag43 vi dà il buongiorno con la partecipazione di Rispoli a Super Convenscion, programma Rai in cui si prestò a una gag con il suo alter ego Tortora.