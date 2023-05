Il 26 maggio 1964 nasceva Lenny Kravitz, cantautore e polistrumentista che detiene il record per il maggior numero di Grammy Award alla miglior interpretazione vocale rock maschile, quattro peraltro consecutivi, grazie ai brani Fly Away (1999), American Woman (2000), Again (2001), Dig In (2002).

Gli inizi come Romeo Blue e il matrimonio con Lisa Bonet

Figlio del produttore Sy Kravitz e dell’attrice Roxie Roker, famosa per il ruolo di Helen Willis nella sitcom I Jefferson, Leonard Albert Kravitz nasce a New York. La sua formazione musicale avviene però a Los Angeles, dove si trasferisce da bambino con la famiglia: qui impara a suonare chitarra, basso, pianoforte e batteria, cominciando a cantare per il California Boys Choir e la Metropolitan Opera. Ispirato da Prince e dai grandi del jazz, negli Anni 80 inizia a esibirsi con lo pseudonimo Romeo Blue. Sul finire del decennio torna a New York per intraprendere una vera carriera musicale e sposa Lisa Bonet, Denise de I Robinson: nel 1988 nasce Zoe, oggi attrice e cantante, dunque doppiamente figlia d’arte.

L’esordio discografico e il successo alla fine degli Anni 80

Sarà Lisa Bonet ad aiutare il marito, non ancora famoso, a incidere il suo primo album Let Love Rule, collaborando anche alla stesura di alcuni testi. Il disco esce nel 1989, ma la notorietà arriva due anni dopo con il disco Mama Said, grazie al singolo It Ain’t Over ‘Til It’s Over. Nel 1993 ecco Are You Gonna Go My Way, che raggiunge i piani alti di Billboard al pari di Circus del 1995. Tre anni dopo esce il disco 5, che regala a Lenny Kravitz – stavolta più elettronico – enorme popolarità anche in Europa. E non potrebbe essere altrimenti, viste i brani Fly Away, If You Can’t Say No, I Belong to You e American Woman.

Le tante hit di un polistrumentista sex symbol

Diventato una macchina sfornasingoli, nel 2000 inserisce Again nel primo greatest hits della carriera. Poi riparte con gli album Lenny, con all’interno Dig In e Stillness of Heart, seguito dal settimo disco Baptism, trascinato dai singoli Where Are We Running? e California.

Da allora la carriera del polistrumentista americano, che nelle sue canzoni incide personalmente le parti di chitarra, basso batteria, pianoforte, armonica a bocca e sitar, inizia una fase di flessione: i dischi It Is Time for a Love Revolution (2008), Black and White America (2011), Strut (2014) e Raise Vibration (2018) non raggiungono il successo dei lavori precedenti. Inalterato invece lo status di sex symbol, grazie a un fisico scolpito che non sembra accusare il passare degli anni e in virtù del quale viene ancora conteso come testimonial dalle case di moda. Sposato fino al 1993 con Lisa Bonet, a Lenny Kravitz nel corso dei decenni sono stati attribuiti diversi flirt, da Madonna a Penelope Cruz, fino a Adriana Lima, Nicole Kidman e Vanessa Paradis.

