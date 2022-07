Il 26 luglio 1887 Zamenhof pubblicava il primo libro di esperanto

Il 26 luglio 1887 l’oculista polacco di origini ebraiche Ludwik Lejzer Zamenhof pubblicava il primo libro nella lingua internazionale esperanto (Unua Libro), un idioma artificiale ideato con lo scopo di fare dialogare i diversi popoli per gettare le basi per la comprensione e la pace.

Una lingua per costruire la pace

L’evoluzione dell’esperanto è strettamente legata alla vita di Zamenhof. Lo studioso passò l’infanzia nella multietnica Białystok, oggi in Polonia ma all’epoca città della Lituania, provincia dell’Impero russo. La violenza tra i diversi gruppi etnici lo portò alla convinzione che una lingua condivisa avrebbe potuto essere la chiave di volta per comunicare e comprendersi. «Questo luogo della mia nascita e degli anni della mia fanciullezza ha impresso il primo corso a tutte le mie aspirazioni successive», scrisse Zamenhof in una lettera allo scrittore russo Nikolai Afrikanovich Borovko. «La popolazione di Białystok è formata da quattro elementi: russi, polacchi, tedeschi, ebrei. Ciascuno di questi gruppi parla una lingua diversa e ha relazioni non amichevoli con gli altri gruppi. In tale città, più che altrove, una natura sensibile percepisce la pesante infelicità della diversità linguistica e si convince a ogni passo che la diversità di lingue è la sola causa o almeno la principale che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche. Sono stato educato all’idealismo; mi hanno insegnato che tutti gli uomini sono fratelli e intanto sulla strada e nel cortile tutto a ogni passo mi ha fatto sentire che non esistono uomini, esistono soltanto russi, polacchi, tedeschi, ebrei, e così via. Questo ha sempre tormentato il mio animo infantile, anche se molti sorrideranno su questo dolore per il mondo da parte di un bambino. Poiché a me allora sembrava che i “grandi” fossero onnipotenti, mi ripetevo che quando sarei stato grande io senz’altro avrei eliminato questo male».

I tentativi di trasformare l’esperanto in una lingua di Stato

L’esperanto è sempre rimasto una lingua ideale. Non mancarono però proposte di usarlo come lingua di Stato: nel Moresnet, micronazione europea di circa 3,5 km quadrati a sud di Aquisgrana tra Germania, Belgio e Paesi Bassi che fu sciolta nel 1919, e nella brevissima vita della Repubblica delle Rose, piattaforma nell’Adriatico creata dall’ingegner Giorgio Rosa. La lingua di Zamenhof ha però conquistato nei decenni scrittori, politici e giornalisti. Tra i suoi cultori ricordiamo Albert Einstein, Lev Tolstoj, Jules Verne, Oscar Luigi Scalfaro, Enzo Biagi, Umberto Eco, Edmondo De Amicis, Tullio De Mauro, J. R. R. Tolkien, i papi Giovanni XXIII, Pio X, Paolo VI, Giovanni Paolo II.

L’esperanto e il cinema

Finora sono stati realizzati in esperanto solo due film. Il primo è Angoroj, un poliziesco di produzione francese del 1964 diretto da Jacques-Louis Mahé. In seguito al flop commefciale, Mahé cadde in depressione e ne distrusse quasi tutte le copie. Se ne salvarono solo tre, due conservate da due associazioni esperantiste e l’originale recuperata dalla cooperativa culturale esperantista LF-koop che ha riedito il filmato nel 1991. Il secondo lungometraggio è Incubus, un horror del 1965 realizzato da Leslie Stevens. Anche questa pellicola rischiò di andare perduta in seguito a un incendio che ne distrusse anche l’originale. Ne fu trovata una copia sottotitolata in francese alla Cinémathèque française, che ne permise la redistribuzione. L’esperanto poi è citato in altri film. Tra tutti Il grande dittatore di Charlie Chaplin (1940): tra le iscrizioni con nomi di fantasia dei negozi del ghetto ebraico molte sono chiaramente in esperanto. Più di recente nel film di fantascienza Gattaca del 1997, gli annunci all’interno del centro spaziale sono in esperanto. Anche in Blade: Trinity l’esperanto appare nelle insegne, e in una scena in cui viene visto il film Incubus. Nel film Street Fighter – Sfida finale, nel paese di Shadaloo l’esperanto è la lingua madre. Poche battute in questa lingua sono presenti in Captain Fantastic del 2016, quando due delle figlie del protagonista (Ben Cash) interpretato da Viggo Mortensen discutono tra loro. Il regista messicano Alfonso Cuarón simpatizza per l’esperanto tanto da aver chiamato la sua casa di produzione Esperanto Filmoj. Nei titoli di testa del film Roma (2018) appare a schermo intero una dicitura in lingua: “Filmo produktita de Esperanto Filmoj” (“film prodotto da Esperanto Filmoj”). Infine, passando ai cartoon, in un episodio dei Simpson (il numero 12 della 25esima stagione) il preside Skinner rivolge alcune frasi in esperanto al giardiniere Willie.

La musica, tra omaggi e versioni in lingua

Anche la musica ha celebrato questa lingua di pace. Una scritta in esperanto (mi prenos vin kun mi: ti prenderò con me) è presente su di uno striscione nel video di Ti porto via con me di Lorenzo Jovanotti. La canzone Rumore di niente di Francesco De Gregori inizia con un riferimento alla lingua esperanto. La celebre Con te partirò è stata tradotta ed eseguita anche in esperanto. La versione è stata accolta con entusiasmo da Andrea Bocelli. Ed esistono versioni in esperanto di Hello di Adele e di Part of me di Katy Perry. Tag43 vi dà il buongiorno con una scena del Grande dittatore in cui le insegne dei negozi per evitare di usare il tedesco sono in esperanto.