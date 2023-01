Il 26 gennaio 2007 moriva lo scenografo Emanuele Luzzati

Il 26 gennaio 2007 moriva lo scenografo, illustratore e animatore Emanuele “Lele” Luzzati. Creatore instancabile ed eclettico, capace di usare con maestria ogni sorta di materiale, nel corso della lunga carriera ha ottenuto enorme fama, collaborando con registi, architetti, artisti e scrittori di livello internazionale. Artista a tutto tondo, Luzzati è stato due volte candidato al Premio Oscar per i film di animazione La gazza ladra e Pulcinella.

Da Genova a Losanna, poi i primi passi nel teatro

Nato a Genova il 3 giugno 1921 da una famiglia ebraica della buona borghesia cittadina, a causa delle leggi razziali fu costretto a interrompere gli studi al Liceo classico Cristoforo Colombo: decise allora di studiare disegno, iniziando a frequentare gli atelier dello scultore Edoardo Alfieri e del pittore Onofrio Martinelli. Nel 1940 si trasferì con la famiglia a Losanna, dove si iscrisse all’École des Beaux-Arts et des Arts Appliquées, interessandosi alla scenografia. Nel 1944 allestì uno spettacolo teatrale, la pantomima Salomone e la regina di Saba, poi riproposta anche in Italia.

Dall’avanguardia ai palcoscenici più importanti

Nel 1947 Luzzati firmò la prima scenografia ufficiale, per lo spettacolo Lea Lebowitz di Alessandro Fersen: i due, entrambi espatriati genovesi, si erano conosciuti in Svizzera. La pièce fu un vero successo di critica e di pubblico, anche grazie alle originali soluzioni teatrali proposte da Luzzati, che realizzò le scenografie con sacchi di juta. Dal teatro d’avanguardia, passò nel giro di pochi anni ai più importanti palcoscenici. Già nel 1948, allestendo La mandragola di Machiavelli e Il soldato Tanaka di Georg Kaiser, iniziò una lunga collaborazione con il Teatro stabile di Genova. Apprezzatissimo dagli addetti ai lavori, nel 1950 fu chiamato da Vittorio Gassman a disegnare le maschere e i costumi di un Peer Gynt allestito dal Teatro d’Arte Italiano: i torneranno in qualche modo a incrociarsi. Negli anni successivi, Luzzati avviò nuove collaborazioni, ad esempio con il Maggio Musicale Fiorentino e con il Teatro dell’Opera di Roma, per poi realizzare nel 1960 la prima scenografia per il Teatro alla Scala di Milano.

La consacrazione internazionale e le candidature agli Oscar

La consacrazione internazionale arrivò nel 1963, grazie al successo ottenuto al Festival di Glyndebourne con Il flauto magico di Mozart. Due anni dopo, Luzzati sbarcò addirittura oltreoceano, quando l’Opera di Chicago gli commissionò le scenografie di due spettacoli, i Carmina Burana e L’heure espagnole. In questo periodo il cinema d’animazione diventò un importante capitolo professionale per Luzzati, che nel 1966 insieme al regista Giulio Gianini ricevette la nomination al Premio Oscar nella categoria del migliore cortometraggio animato, grazie a La gazza ladra, realizzato due anni prima.

Colpito dalla creatività della coppia (e dal corto di stampo medievale I paladini di Francia, datato 1960), Mario Monicelli chiese a Luzzati e Gianini di creare i titoli di testa del suo ultimo film, L’Armata Brancaleone (1966) e in seguito, di Brancaleone alle Crociate (1970).

Tra i due film, in piena Guerra Fredda, arrivò per Luzzati anche un riconoscimento da Oltrecortina con il primo premio alla Biennale dell’Illustrazione di Bratislava. Nel 1973, ancora con con Gianini, realizzò il cortometraggio animato Pulcinella che, dopo aver vinto il Nastro d’argento fu di nuovo in corsa per l’Oscar.

“Casa Luzzati” dal 2021 a Palazzo Ducale

Negli anni seguenti fu tra i cofondatori del Teatro della Tosse per il quale realizzerà scene e costumi di moltissimi spettacoli, collaborò con Gianni Rodari e insieme a Gianini realizzò il loro unico mediometraggio, il film a tecnica mista Il flauto magico. Impossibile condensare in un articolo tutti i successi e le collaborazioni di Luzzati, a cui la città Genova aveva persino intitolato un museo, ospitato nell’antica porta del molo Porta Siberia e poi chiuso bruscamente. Da giugno 2021, Palazzo Ducale ospita i centro culturale “Casa Luzzati”, dedicata al genio poliedrico nato all’ombra della Lanterna.

Tag43 vi dà il buongiorno con i titoli di testa de L’armata Brancaleone, capolavoro del 1966 diretto da Mario Monicelli.

LEGGI ANCHE: Il 26 gennaio 2020 moriva Kobe Bryant