Il 26 aprile 1977 nasceva a Milano Samantha Cristoforetti

Il 26 aprile 1977 è nata a Milano Samantha Cristoforetti. Astronauta e aviatrice, compie oggi 45 anni, ed è stata la prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia spaziale europea. Tra il 2014 e il 2015, durante la missione Expedition 42/Expedition 43, ha stabilito il record di permanenza femminile nello spazio in un singolo volo, rimanendo in orbita 199 giorni. Il primato ha resistito quasi due anni, battuto nel 2017 dalla statunitense Peggy Whitson, a sua volta superata dalla connazionale Christina Hammock Koch nel 2019.

Samantha Cristoforetti, gli studi tra Trento, gli Usa e Monaco

Trasferitasi in tenera età a Malé in provincia di Trento, paese di cui la famiglia era originaria, nel 1994 frequentò nell’ambito del programma Intercultura per un anno la Paul Central High School, in Minnesota. Fatta marcia indietro, completò gli studi superiori a Trento. L’idea di una formazione dal marcato imprinting internazionale indusse Cristoforetti a iscriversi alla facoltà di ingegneria meccanica all’università tecnica di Monaco di Baviera, dove nel 2001 si laureò. Entrò quindi all’accademia aeronautica di Pozzuoli: qui divenne pilota e raggiunse il grado di capitano. Contestualmente conseguì anche la laurea triennale in scienze politiche e venne insignita della prestigiosa sciabola d’onore, riconoscimento che spetta a chi per tre anni consecutivi è il primo della classe. Tra il 2005 e il 2006 tornata in America, è stata inserita nel progetto Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT) presso la Sheppard Air Force Base di Wichita Falls in Texas. Diventata pilota di guerra, venne assegnata assegnata al 132 esimo Gruppo Volo del 51 esimo Stormo di Istrana in Italia.

Cristoforetti e il record di 199 giorni consecutivi nello spazio

Nel maggio 2009 è stata scelta come astronauta dall’Agenzia spaziale europea, diventando la prima donna italiana a far parte dell’equipaggio, la terza europea dopo la britannica Helen Sharman (1991) e la francese Claudie Haigneré (2001). La selezione la vide piazzarsi tra i sei migliori, su un totale di 8500 candidati. Prese così parte alla ISS Expedition 42/43 Futura, attraverso cui il 23 novembre 2014, raggiunse la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di un veicolo Sojuz. La missione si concentrò in esperimenti sulla fisiologia umana, analisi biologiche e la stampa 3D in assenza di peso, affinché ci si affrancasse dalla spedizione di materiali dalla terra. Il viaggio era stato preceduto da una preparazione lunga due anni e svoltasi prevalentemente a Zvëzdnyj gorodok, la Città delle Stelle sede d’eccellenza per l’addestramento degli astronauti russi. Tornata sulla Terra dopo 199 giorni, Cristoforetti era diventata a quel punto la donna rimasta in orbita per il periodo di tempo più lungo.

L’addio all’aeronautica e la prossima missione

Scaduto il termine della ferma obbligatoria di 19 anni che la legava al corpo delle forze armate, Cristoforetti si è congedata dall’aeronautica militare a dicembre 2019. Sei mesi prima, tra il 10 e il 22 giugno era stata a capo della Missione Neemo. Nel 2021 è stato annunciata la sua partecipazione alla missione SpaceX Crew-4, originariamente prevista per lo scorso 15 aprile, la partenza è stata però rinviata a causa del maltempo. Oltre a una carriera luminosa, Crisoforetti si è distinta per la grande attività divulgativa, che le è valsa nel tempo numerosi riconoscimenti. Durante la missione Futura ha tenuto un diario quotidiano pubblicato attraverso Google+ e nel 2015 collegandosi dallo spazio ha risposto alle domande degli studenti Locatelli Oriano di Milano. Ambasciatrice Unicef, la Mattel le ha dedicato persino una Barbie. Tag43 vi augura il buongiorno con il video in cui Astrosamantha canta Image, naturalmente in orbita, veicolando uno straordinario messaggio di pace.