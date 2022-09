La 25esima ora stasera su Rai4: trama, cast e 5 curiosità sul film

Spike Lee dirige Edward Norton e Philip Seymour Hoffman ne La 25esima ora, stasera 3 settembre alle 21.15 su Rai4. Da molti ritenuto il vero capolavoro del regista, si basa sull’omonimo romanzo di David Benioff, sceneggiatore assieme a D.B. Weiss della serie HBO Il Trono di Spade. La trama racconta l’ultimo giorno in libertà di un uomo, condannato a sette anni di carcere per traffico di stupefacenti. Diversi i legami con gli attentati dell’11 settembre 2001, tra cui le prime immagini al cinema di Ground Zero. Nel cast anche Barry Pepper, Rosario Dawson e Brian Cox. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La 25esima ora, trama e cast del film stasera 3 settembre 2022 su Rai4

Protagonista del film di Spike Lee è Montgomery Brogan (Edward Norton), la cui vita sta per cambiare. Lo attendono infatti sette anni di galera per narcotraffico dopo che la polizia lo ha beccato con un chilo di eroina a seguito di una soffiata. La 25esima ora si apre però con un antefatto che racconta l’incontro fra il protagonista e quello che diventerà il suo fidato cane da compagnia. Monty e il suo amico Kostya (Tony Siragusa) lo avevano infatti incrociato in mezzo alla strada, moribondo per via di un combattimento fra animali. A questo punto si torna al presente, dove Monty e Doyle – questo il nome del cane – sono in un parco. È l’ultimo giorno di libertà per il giovane, che sa di dover scontare la condanna per spaccio e ha per questo deciso di concedersi un giorno di divertimenti con i suoi cari.

Si reca così a casa del padre James (Brian Cox), ex vigile del fuoco caduto nell’alcolismo dopo gli eventi tragici dell’11 settembre. Diversi suoi compagni hanno perso la vita durante le operazioni alle Torri Gemelle e l’uomo non è mai riuscito ad andare avanti. Giunta sera, Montgomery si ritrova in un club con la fidanzata Naturelle (Rosario Dawson) e gli amici di una vita, Frank (Barry Pepper) e Jacob (Philip Seymour Hoffman). Il primo è un pezzo grosso di Wall Street, mentre il secondo è un insegnante di liceo che vive una relazione con la sua alunna Mary (Anna Paquin). Monty però non riesce a divertirsi, poiché la paura di ciò che lo attende dietro le sbarre si fa sempre più opprimente.

La 25esima ora, 5 curiosità sul film di Spike Lee stasera 3 settembre 2022 su Rai4

La 25esima ora, il romanzo originale che ha ispirato il film

Il capolavoro di Spike Lee è adattamento del romanzo omonimo di David Benioff, scrittore ma soprattutto sceneggiatore televisivo. Uscito nel 2001, ha ricevuto ottime recensioni dalla stampa americana, che ne ha subito lodato la brillante scrittura e la tensione crescente. Per Entertainment Weekly il romanzo «trasmette pathos ed eccitazione in ogni pagina».

La 25esima ora, la rinuncia al ruolo di Tobery Maguire

Il primo a interessarsi al potenziale adattamento del romanzo fu Tobey Maguire, che rimase colpito dopo aver letto il libro. L’attore aveva una voglia matta di interpretare il protagonista, ma sfortunatamente si ritrovò costretto a rinunciare. Negli stessi mesi, ottenne infatti la parte di Peter Parker in Spider-Man, un ruolo che lo ha però grandemente ripagato. Maguire figura qui come produttore.

La 25esima ora, il famoso monologo rischiò di saltare dal copione

Una delle scene più celebri del film vede il protagonista Montgomery recitare un profondo monologo davanti allo specchio. Eppure, secondo i piani originali dello scrittore, la scena non sarebbe dovuta mai nascere. Fu Spike Lee a incitare l’autore, scettico sulla resa cinematografica di un momento così intenso. «Pensa a scrivere, al resto provvedo io», disse, come riporta Imdb, il regista a Benioff.

La 25esima ora, i rimandi ad altri progetti di Spike Lee

I fan dell’arte di Spike Lee possono notare diversi rimandi ad altri film del regista. Il monologo di Monty ricorda molto quello di Fa’ la cosa giusta di stampo antirazzista. Il personaggio dell’agente Flood appare anche nel film Lei mi odia, diretto da Lee due anni dopo. Presente anche un omaggio a C’era una volta in America di Sergio Leone, grazie a un’inquadratura della strada con il Manhattan Bridge.

La 25esima ora, budget, incassi e critica

Pur facendo leva su un budget di appena 5 milioni di dollari, il film ne incassò poco più di 23 milioni a livello internazionale. La critica europea lo considerò sin da subito come il capolavoro indiscusso di Spike Lee, a differenza della stampa americana che presentò giudizi contrastanti. Il New Yorker disse che «coglie alla perfezione il clima amareggiato post 11 settembre». Non mancarono però recensioni negative che ritennero il progetto noioso e poco originale.