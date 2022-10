Il 25 ottobre si celebra il World Pasta Day

In alto le forchette in alto! Oggi 25 ottobre è il giorno in cui tutto il mondo celebra il World Pasta Day, dedicato a uno dei simboli (insieme alla pizza) della cucina italiana. La pasta del resto è elemento cardine della nostra dieta: ogni giorno in Italia vengono servite 75 milioni di porzioni di pasta e, in media, ne consumiamo 23,5 chilogrammi all’anno (seconda al mondo la Tunisia con 17, poi il Venezuela con 12). E con oltre 3,6 milioni di tonnellate annue l’Italia è il primo Paese produttore nonché esportatore (circa il 60 per cento) di pasta al mondo.

Il World Pasta Day viene celebrato dal 1998

Un grande amore italiano e non è strano che il World Pasta Day sia nato nello Stivale. Il 25 ottobre 1996 si tenne a Roma il primo congresso mondiale dei produttori di pasta: in quell’occasione nacque l’esigenza di promuovere con un’apposita iniziativa il consumo del piatto che rappresenta l’Italia nel mondo. Fu così che nel 1998 nacque, a Napoli, il World Pasta Day, che da allora ricorre il 25 ottobre. L’amore per questo piatto supera anche il fastidio provocato dallo stereotipo di “italiano mangiaspaghetti” che, nonostante sia ormai superato, è stato recentemente riportato alla ribalta dall’ennesima copertina dell’Economist.

La pasta protagonista al cinema

Diffusa, amata e consumata in tutto il mondo, la pasta è stata spesso protagonista al cinema. Ne L’onorevole Angelina (1947), con Anna Magnani, si può assistere all’immagine della tipica famiglia italiana, riunita attorno a un tavolo con spaghetti fumanti. In Domenica d’agosto (1950) è memorabile la sequenza della famiglia che gusta gli spaghetti nel capanno in riva al mare, testimonianza dell’Italia che non c’è (quasi) più. La scena più famosa di tutte è quella di Un americano a Roma (1954): «Maccarone, m’hai provocato e io te distruggo», dice Alberto Sordi, prima di addentarne una decisamente abbondante forchettata.

Nello stesso anno arriva nelle sale Miseria e nobiltà, in cui Totò e compagnia ballano sulla tavola mangiando spaghetti e ficcandoseli in tasca. Nel 1956, in Totò, Peppino e la Malafemmina, i protagonisti raggiungono il nipote a Milano, portando da Napoli spaghetti e caciocavallo. Ne I soliti ignoti (1958) i ladruncoli del film, invece di arrivare al tesoro del Monte di Pietà, sbucano in una cucina dove si consolano per il colpo mancato con pasta e ceci avanzata ai proprietari di casa. In Un militare e mezzo (1960), Aldo Fabrizi cerca inutilmente di resistere di fronte a un piatto di pastasciutta, mangiandola poi tutta in un boccone. Nel 1963, ne Il Gattopardo, un «torreggiante timballo di maccheroni» figura nel menù a Donnafugata, la sera in cui Angelica viene presentata in casa Salina. Di nuovo Sordi, in Fumo di Londra (1966): dopo aver “gustato” un pudding a forma di polpo in un ristorante londinese, si rifà in una trattoria italiana, con tanto di stornellatore, davanti a un bel piatto di spaghetti. In C’eravamo tanto amati (1974), lo spaghetto è consolatore: rimasta nella memoria collettiva è la scena i protagonisti brindano alla ritrovata amicizia incrociando le forchette. Anche la commedia sexy ha un suo ottimo rappresentante: Spaghetti a mezzanotte (1981), con tanto di abbuffata finale. Si mangia pasta anche in La famiglia (1987), Parenti serpenti (1992), Il postino (1994) e Ferie d’agosto (1996). Senza dimenticare che esiste un intero filone cinematografico, dove la pasta non viene mangiata, ma che ha preso pur sempre il nome da un suo formato: Spaghetti western. Tag43 vi dà il buongiorno con la scena degli spaghetti di Miseria e nobiltà, film del 1954 con il grande Totò.