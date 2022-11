Il 25 novembre 1985 moriva Elsa Morante

Il 25 novembre 1985 si spegneva Elsa Morante, una delle scrittrici più importanti del Dopoguerra. Anche se lei avrebbe preferito “scrittore”. Morante infatti amava infatti definirsi al maschile per il timore che una definizione al femminile potesse associarla a un tipo di letteratura considerata minore, decisamente altri tempi. Prima donna a vincere il Premio Strega nel 1957 con L’isola di Arturo, il suo romanzo La Storia è stato inserito nella lista dei 100 migliori libri di tutti i tempi, stilata nel 2002 dal Club norvegese del libro.

I racconti brevi e le filastrocche

Nata a Roma nel 1912, Elsa Morante trascorse la sua infanzia al Testaccio. Figlia di una maestra ebrea, cominciò giovanissima a scrivere filastrocche, poesie e racconti brevi che dal 1933 vennero pubblicati su periodici come Il Corriere dei piccoli, il Meridiano di Roma, I diritti della scuola (sul quale, tra l’altro, uscì in 29 puntate, tra il 1935 e il 1936, il racconto lungo, o romanzo breve, Qualcuno bussa alla porta), e soprattutto Oggi sul quale si firmò anche con pseudonimi maschili. Collaborò anche con L’Eroica, dove tra l’altro pubblicò il racconto Il bambino ebreo. Il suo primo libro fu proprio una raccolta di racconti giovanili, Il gioco segreto, pubblicato nel 1941 da Garzanti. Seguì, l’anno successivo, Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina, pubblicato da Einaudi e illustrato dalla stessa Morante.

Il matrimonio con Moravia, la cerchia di intellettuali e l’amicizia con Pasolini

Nel 1936 conobbe Alberto Moravia, che sposò il 14 aprile 1941. Dopo l’armistizio dell’8 settembre la coppia – lui ebreo e lei ebrea da parte di madre – fuggì dalla Roma occupata trovando riparo a Fondi, in provincia di Latina, dove i due vissero per nove mesi in una stanza e solo due libri: la Bibbia e i Fratelli Karamazov. Quei luoghi torneranno successivamente nel romanzo La Ciociara di Moravia e ne La Storia di Morante. Rientrati a Roma nel 1944, Morante e Moravia cominciarono a frequentare i più importanti scrittori e pensatori del tempo, tra cui Pier Paolo Pasolini (con il quale Morante strinse un forte rapporto di amicizia interrotto bruscamente nel 1971), Umberto Saba, Attilio Bertolucci, Giorgio Bassani.

L’amore per il cinema

Grazie a Natalia Ginzburg, nel 1948 Elsa Morante pubblicò per Einaudi il suo primo romanzo, Menzogna e sortilegio vincendo il Premio Viareggio insieme con Aldo Palazzeschi. Negli anni successivi crebbe in lei l’interesse per il cinema, ma dai soggetti a cui lavorò con Alberto Lattuada e Franco Zeffirelli non fu realizzato alcun film. Tra il 1951 e il 1952 Morante tenne alla radio anche una rubrica di critica cinematografica, ma dopo la censura subita dalla Rai si dimise. Nonostante tutto non abbandonò mai l’amore per il grande schermo anche grazie all’amicizia con Pasolini che la volle per un cameo in Accattone. Morante più volte seguì Pasolini sui set. In Vangelo secondo Matteo gli fece da aiuto-regista (non accreditata) e collaborò alla realizzazione di alcune colonne sonore dei suoi film tra cui quella di Medea. Non solo. Elsa Morante compose i versi della ballata Ai giochi addio, musicata da Nino Rota, inserita nel film Romeo e Giulietta di Zeffirelli.

Lo Strega, la separazione da Moravia e la tragedia di Morrow

Nel 1957 venne pubblicato il romanzo L’isola di Arturo, con cui Morante vinse lo Strega e da cui nel 1962 fu tratto l’omonimo film diretto da Damiano Damiani. Nel 1961 invece si separò da Moravia, dopo aver avuto una tormentata relazione con Luchino Visconti. Sempre nei primi Anni 60 si legò al pittore newyorkese Bill Morrow che morì tragicamente precipitando da un grattacielo nel 1963. A causa del dolore, Morante abbandonò la scrittura per qualche anno. Nel 1968 pubblicò Il mondo salvato dai ragazzini, una raccolta di poesie – tra cui Addio, dedicata proprio a Morrow – ispirate in parte alle sue sperimentazioni con LSD e altri allucinogeni. Con il nuovo decennio, cominciò la stesura di La Storia che venne pubblicato nel 1974 e da cui Luigi Comencini trasse uno sceneggiato tv nel 1986, interpretato da Claudia Cardinale. L’ultimo romanzo di Elsa Morante fu Aracoeli, del 1982. Dopo l’uscita del libro scoprì di essere gravemente ammalata e tentò il suicidio. Morì due anni dopo per un un infarto. Le sue ceneri vennero sparse nel mare di Procida, l’isola di Arturo a lei tanto cara. Tag43 vi dà il buongiorno con la ballata Ai giochi addio tratta da Romeo e Giulietta e interpretata anche da Luciano Pavarotti.