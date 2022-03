25 marzo, il giorno dello sciopero globale per il clima

I giovani di Fridays for Future stanno scendendo in piazza in tutto il mondo per chiedere pace e giustizia climatica al grido “People Not Profit”, lo slogan del giorno dello sciopero globale “indetto” da Greta Thunberg. «Torneremo in piazza per protestare per la giustizia, per il nostro presente e il nostro futuro», aveva twittato l’attivista svedese. Quasi 700 i cortei organizzati una novantina di Paesi nel mondo: più di 70 solo in Italia.

La protesta globale, dall’Australia alle isole Svalbard

Ad aprire la giornata di protesta globale è stata l’Australia. Centinaia di giovani si sono radunati fuori da Kirribilli House, residenza ufficiale del primo ministro dell’Australia a Sydney, per chiedere a Scott Morrison azioni concerete contro il cambiamento climatico.

I giovani di Fridays for Future sono scesi numerosi in piazza anche a Melbourne. Gli attivisti si stanno facendo sentire poi in Giappone: in particolare è forte la protesta contro la Sumitomo Corporation, che sta costruendo centrali a carbone in Bangladesh. Per la precisione nella zona del porto di Matarbari, nel distretto di Cox’s Bazar, teatro di manifestazioni.

In Indonesia, gli attivisti dicono no all’industria del fossile che sta mettendo in pericolo le loro comunità. Cortei con numerosa adesione anche nella Filippine, dove la protesta per il clima si unisce al “no” alla candidatura alla presidenza di Ferdinand Marcos Junior, figlio dell’omonimo ex dittatore (1965-1986), che in caso di vittoria avrebbe come vice Sara Duterte, figlia dell’attuale presidente.

Le proteste per il clima abbracciano i Paesi più diversi: dal caldo Pakistan alle gelide Svalbard, isole della Norvegia nel mare Glaciale Artico, che rappresentano le terre abitate più a nord del pianeta Terra.

In Italia i cortei sono partiti alle 9

Intorno alle 9 sono partiti anche i cortei italiani. A Milano, Torino, Roma e in tutto lo Stivale. Nel nostro Paese, così come nel resto del mondo, lo slogan #PeopleNotProfit intreccia la lotta alla crisi climatica con la guerra in Ucraina: secondo il movimento Fridays for Future è il sintomo più evidente di un sistema, legato a un capitalismo fossile, che mira più al profitto che al benessere delle persone.

In Italia, dove questa settimana è stata l’ugandese Vanessa Nakate, una dei volti più noti di FFF, le rivendicazioni riprendono inoltre i temi delle proteste studentesche dei mesi scorsi, nel nome dei giovani Lorenzo Parrelli e Giuseppe Lenoci, morti durante i periodi di alternanza scuola-lavoro.