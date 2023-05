Il 25 maggio 1979 Vasco Rossi pubblicava Albachiara, singolo tratto dall’album Non siamo mica gli americani! e una delle sue canzoni più amate, tanto che viene ancora scelta per chiudere molti dei suoi concerti.

La storia di Albachiara, quella ragazzina che aspettava la corriera a Zocca

Il Blasco ha raccontato di averla scritta di getto, mentre la madre preparava il pranzo, pensando a una ragazzina che vedeva sempre fermata delle corriere di Zocca. «Ero a casa a preparare gli esami dell’università. Era il 1979. Dalla finestra vedevo sempre una ragazzina arrivare con la corriera», ha scritto Vasco nella sua autobiografia. «Avrà avuto 13, 14 anni. Quando ne compì 18, e io praticamente non ero più perseguibile, glielo dissi: “Guarda che l’ho scritta per te Albachiara‘. Lei non ci voleva credere e fu così che mi venne Una canzone per te…». Altro brano storico contenuto nell’album Bollicine del 1983. Il verso di quest’ultimo brano che recita «Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande» in origine era «Lei è un’Albachiara e tu sei già troppo grande», una diretta citazione della canzone. Ma chi era davvero Albachiara? La ragazzina a cui Vasco ha dedicato uno dei suoi più grandi successi si chiama Giovanna e cantava nel coro della chiesa di Zocca, per il quale il giovane Vasco compose addirittura una messa rock, e oggi è insegnante di Filosofia. Tag43 vi dà il buongiorno sulle note di «Respiri piano per non far rumore/Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole/Sei chiara come un’alba/Sei fresca come l’aria…».