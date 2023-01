25 gennaio 1858: le nozze della principessa Vittoria portarono al successo la Marcia nuziale di Mendelssohn

Il 25 gennaio 1858 alle nozze della principessa Vittoria (Vicky), primogenita della regina Vittoria, e Federico III di Prussia venne suonata la Marcia nuziale di Felix Mendelssohn. Da quel giorno il settimo brano di Sogno di una notte di mezza estate, opera 61 del compositore di Amburgo, è diventato l’accompagnamento classico dei matrimoni.

Sogno di una notte di mezza estate composto come musica di scena

Ein Sommernachtstraum, composta nel 1843 – dunque in età matura, ma recuperando l’Overture scritta quando aveva solo 17 anni – è considerata da molti il capolavoro di Mendelssohn nonostante fosse stata pensata come musica di scena per l’omonima commedia shakesperiana allestita da Ludwig Tieck e dunque considerata dalla critica dell’epoca repertorio di Serie B. Composta da 11 brani, il settimo è quello che non necessita di presentazioni. Si tratta infatti della celeberrima Hochzeitmarsch, Marcia nuziale (Allegro vivace, do maggiore) che all’inizio del quinto atto festeggia le nozze di Teseo e Ippolita, regina delle Amazzoni. Leggenda vuole che il brano sia stato eseguito per la prima volta da Samuel Reay il 2 giugno 1847 nella St Peter’s Church di Tiverton nel Devon in occasione delle nozze tra Dorothy Carew e Tom Daniel. Ma fu il matrimonio reale del 1858, quindi molti anni più tardi, a consacrarlo come musica di accompagnamento.

Mendelssohn è oggi considerato uno dei compositori più rappresentativi del periodo romantico

Mendelssohn (Amburgo, 3 febbraio 1809 – Lipsia, 4 novembre 1847), nipote del filosofo ebreo Moses Mendelssohn e figlio di un importante banchiere, già in giovanissima età venne riconosciuto come un prodigio musicale (compose la prima delle sue 13 sinfonie per orchestre d’archi a solo 12 anni). Apprezzato in Germania e anche in Gran Bretagna, e dai gusti musicali conservatori (a differenza dei suoi contemporanei Liszt, Wagner e Berlioz) nel 1843 fondò il conservatorio di Lipsia. Dopo un lungo periodo di scarsa considerazione dovuta sia ai cambiamenti nei gusti musicali dia al crescente antisemitismo, la sua originalità è stata rivalutata ed è oggi considerato uno dei compositori più rappresentativi del periodo romantico. Tag43 vi dà il buongiorno con la Marcia Nuziale eseguita dalla Berliner Philarmoniker diretta da Claudio Abbado.