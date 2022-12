Chi sono le 25 donne più influenti al mondo nel 2022: c’è anche un’italiana

Il Financial Times ha reso nota la sua classifica delle 25 donne più influenti al mondo nel 2022. Tra le personalità dell’anno vi è anche l’italiana Francesca Bellettini, attualmente presidente e amministratore delegato di Saint Laurent – marchio del gruppo Kering fondato da Yves Saint-Laurent e Pierre Bergé.

Le 25 donne più influenti secondo il Financial Times

«L’influenza ha molte forme e, per il 2022, abbiamo nuovamente commissionato le proposte di alcune delle donne più potenti del mondo. È una celebrazione, naturalmente, ma anche un modo per interrogarsi sui modi in cui il potere e l’influenza stanno cambiando». Questa la premessa con cui il quotidiano ha reso noto l’elenco di cui fanno parte CEO, sportive, attiviste per i diritti civili, filantrope, musiciste, scrittrici premi Nobel e un soggetto collettivo (le donne dell’Iran). Tre le categorie in cui sono state suddivise:

leaders, di cui fanno parte 1) Jane Fraser, ad di Citigroup 2) Karen Lynch, ad di Cvs Health 3) l’avvocata ucraina Oleksandra Matviichukla, a capo dell’organizzazione per i diritti civili Center for civil liberties e premiata con il Nobel per la pace, 4) Ketanji Brown Jackson, prima giudice nera della Corte Suprema statunitense 5) Sanna Marin, prima ministra della Finlandia 6) Mia Mottley, prima ministra delle Barbados 7) Francia Elena Márquez Mina, vicepresidente della Colombia 8) Sherry Rehman, ministra pakistana del Cambiamento climatico;

heroes, che comprende 9) la tennista Serena Williams 10) Sarina Wiegman, allenatrice della squadra femminile inglese di calcio 11) Amanda Blanc, CEO di Aviva 12) Jamie Fiore Higgins, ex senior banker di Goldman Sachs che ha denunciato razzismo e sessismo di Wall Street nel memoir Bully Market 13) Rina Gonoi, ex soldatessa che raccontò gli abusi sessuali nelle Forze di autodifesa giapponesi 14) Rebecca Gomperts, dottoressa che si è battuta per il diritto all’aborto sicuro 15) Paula Kahumbu, attivista keniota per la difesa della fauna selvatica 16) MacKenzie Scott, filantropa ex moglie di Jeff Bezos che dal 2019 ha donato oltre 12 miliardi di dollari a migliaia di organizzazioni 17) le donne iraniane, che dall’uccisione di Mahsa Amini stanno lottando contro il regime guidato da Ali Khamenei;

creators, in cui vi sono 18) Meghan Markle, la duchessa di Sussex che ha dato voce alle donne nel podcast Archetypes e sfidato i codici della monarchia inglese 19) Michelle Yeoh, attrice ex Bond girl 20) Domee Shi, regista e animatrice della Pixar 21) Annie Ernaux, Nobel per la letteratura nel 2022, 22) Tsitsi Dangarembga, scrittrice 23) Billi Eilish, musicista 24) Anne Imhof, dea tedesca della performance.

Chi è Francesca Bellettini

Inserita tra le leaders, Francesca Bellettini ha iniziato la sua carriera nel mondo della finanza per poi proseguirla ai vertici della moda. La donna ha fatto volare Saint Laurent fino a 5 miliardi di ricavi attesi nel medio termine Nel terzo trimestre di quest’anno ha ottenuto un fatturato di 916 milioni di euro, in crescita del 40%.