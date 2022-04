Festa della Liberazione: a tre bilioni di noi libertà!

«Benzina o diesel?». «Ma io pretendo il pieno di gente e il pieno di gioia per la festa più bella». Difatti ‘Festa della Liberazione’ è anagramma di ‘folle, letizie, sarabande’. La trama della Storia? Un tessuto resistente. Resistenza per un ricamo a punto croce. I vivi ringraziano i morti, ragazze e ragazzi che invecchieranno ringraziano ragazze e ragazzi che non invecchieranno. Gioventù baciata. Han barattato la loro morte con la nostra vita. La libertà non ha data di scadenza. Ci han salvati in tantissimi, un numero che tende all’infinito. Ecco il palindromo: “A tre bilioni di noi libertà!”. Mio padre mi ha insegnato che o si è fascisti o si è antifascisti, le vie di mezzo non esistono, non esistono le vie, non esiste il mezzo.