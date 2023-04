25 Aprile, al cimitero Maggiore di Milano il corteo di un gruppo neofascista

Al Campo X del cimitero Maggiore di Milano, nella giornata del 25 aprile, Festa della Liberazione, si sono radunati circa 300 militanti di Lealtà Azione, un gruppo neofascista che si ispira al nazista Leon Degrelle e a Corneliu Zelea Codreanu. Il loro obiettivo era commemorare i soldati repubblichini, ma anche i collaborazionisti delle SS italiane. Si sono presentati con il tricolore, disposti per file e con la felpa nera, entrando al cimitero in corteo militare. Un vero e proprio blitz che suona come uno sfregio alla celebrazione della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

La denuncia dell’osservatorio sui social

A denunciare la vicenda è stato la pagina Osservatorio democratico sulle nuove destre in Italia, che scrive su Facebook: «Ieri al cimitero Maggiore di Milano (Musocco) centinaia di militanti di Lealtà Azione. A maggiore ragione è importante esserci al presidio Antifascista Anpi di sabato 29 in piazzale Dateo alle ore 17 per ricordare Gaetano Amoroso e contro la parata nera. La memoria è un ingranaggio collettivo». E rilanciano la foto del corteo. Il leader di Lealtà Azione Stefano Del Miglio, invece, su Facebook aveva scritto, secondo Repubblica: «La gioventù sana si è messa alla testa della riscossa».

A Varese i neonazisti di Do.Ra. irrompono alla festa dei partigiani

Non è stato l’unico episodio del genere. A Varese, infatti, sono stati i neonazisti di Do.Ra., acronimo della Comunità militante dei dodici raggi, a irrompere durante le celebrazioni per il 25 Aprile, guidati da Alessandro Limido. Ad Azzate, gli estermisti hanno srotolato uno striscione in cui si leggeva: «Nessuno si illuda si possa versare il sangue versato per non tradire». Poi i canti per il Duce: «Canta mitraglia la rumba fulminante che legionari noi siam di Mussolini». Il segretario dell’Anpi di Azzate, Vittore Brunazzo, ha parlato di «segnale preoccupante, loro erano in 40 e i poliziotti in quattro».