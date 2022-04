25 aprile, polemiche sul manifesto dell’Anpi contro la guerra e con le bandiera ungheresi

Cita la Costituzione, ma alimenta un vespaio di polemiche, il manifesto ufficiale lanciato dall’Anpi per le celebrazioni del prossimo 25 aprile. «L’Italia ripudia le guerra», si legge, mentre il disegno riproduce una tipica piazzetta del nostro Paese, in cui diversi partigiani con fazzoletti tricolore al collo sono impegnati a parlare ai più giovani. Il disegno porta la firma dell’illustratrice Alice Milani. A sinistra, inoltre si vede una donna alla finestra che sorregge la bandiera arcobaleno della pace. Quelle dell’Italia sventolano sulla parte opposta. Su queste si sono concentrate alcune critiche: posizionate in orizzontale sembrano infatti rimandare più al vessillo ungherese che a quello del Belpaese. Ma le bandiere non sono l’unico motivo di dissenso. C’è infatti chi ha ribattuto: «Quindi avete deciso di prendere le distanze dalla resistenza?» Il parallelismo è tra il movimento che ha contribuito alla fine del fascismo in Italia e gli ucraini, alle prese dal 24 febbraio con l’aggressione russa. Ma sui social gli utenti si sono scatenati: «Tutti ripudiano la guerra, l’importante è non ripudiare la Resistenza». Altri precisano: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

Ecco il nostro manifesto per il 25 aprile🌹

Il disegno è stato realizzato da Alice Milani, illustratrice e fumettista, che ringraziamo di cuore anche da qui#25aprile2022perlaPace#italiaripudialaguerra pic.twitter.com/9kpKthQG2J — A.N.P.I. Nazionale (@Anpinazionale) April 10, 2022

Anpi, le polemiche dopo il massacro di Bucha

Obiezioni che si aggiungono a quelle dei giorni scorsi, quando alla luce del massacro di Bucha, l’Associazione nazionale partigiani d’Italiani, contestualmente alla condanna, ha precisato di attendere «una commissione di inchiesta internazionale guidata dall’Onu e formata da rappresentanti di Paesi neutrali, per appurare davvero cosa è avvenuto, perché e chi sono i responsabili». Parole che hanno diviso gli stessi membri, con la sezione di Bologna che si è dissociata parlando di posizione non condivisa. Ma anche a Milano le posizioni non sono state univoche.