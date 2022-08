Il 25 agosto 1975 usciva Born to Run di Bruce Springsteen

Fino all’estate del 1975, Bruce Springsteen era un cantautore reduce dalla pubblicazione di due album, che avevano fatto registrare vendite nettamente inferiori alle aspettative. Poi, il 25 agosto 1975, uscì il disco che trasformò il 26enne Bruce, semplicemente, nel Boss: esattamente 47 anni fa usciva Born to Run.

Born to Run, la svolta nella carriera del Boss

Born to Run segnò una svolta nella carriera di Bruce Springsteen, che riuscì a raggiungere il grande pubblico dopo gli album Greetings From Asbury Park e The Wild, The Innocent & the E Street Shuffle, appassionati e musicalmente interessanti, ma acerbi. Come nei due dischi precedenti, il “nuovo Dylan” (perché così era considerato dalla Columbia Records) inserì testi che raccontavano un’America difficile, contraddistinta da una ribellione giovanile e disillusione, lontana dal sogno americano e ricca di personaggi in fuga.

L’idea per la title track e l’immediato successo

L’idea per la title track che avrebbe aperto l’album venne a Bruce Springsteen verso la fine del 1973, in viaggio attraverso il Tennessee. «Stavo suonando la chitarra sul letto quando le parole di Born to Run mi vennero in mente. Pensavo fosse il titolo di un film o di qualcosa che avevo visto mentre guidavo: suggeriva un dramma cinematografico», ha raccontato il Boss, che iniziò a inserire il brano nelle esibizioni live il 9 maggio 1974. Quella sera, all’Harvard Square Theater, Springsteen e la sua band erano stati chiamati come gruppo spalla della cantante Bonnie Raitt: alla fine, il pubblico decretò un capovolgimento dei ruoli, richiamando sul palco il Boss.

Born to Run, realizzato dalla E Street Band al gran completo

L’album Born to Run uscì il 25 agosto 1975 e vide per la prima volta al completo la formazione storica della E Street Band, con Steven Van Zandt, Roy Bittan, Max Weinberg e Clarence Clemons, che appare insieme al Boss anche sulla copertina del disco. La title track, prima traccia del lato B, ricevette una massiccia programmazione radiofonica nelle stazioni radio rock e, capace di entrare nella classifica dei singoli, fu il primo vero successo di Springsteen.

