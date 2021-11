Il 24 novembre 1991 moriva a Londra Freddie Mercury, all’anagrafe Farrokh Bulsara, frontman dei Queen, gruppo fondato nel 1970 insieme al chitarrista Brian May e al batterista Roger Taylor, e a cui un anno più tardi si aggiunse il bassista John Deacon.

Freddie Mercury e il potere di Dont’ Stop Me Now

Tra i successi scritti da Mercury, oltre la celeberrima Bohemian Rhapsody – diventata anche il titolo dell’omonimo biopic del 2018 diretto da Bryan Singer con Rami Malek (che con questa interpretazione vinse l’Oscar come miglior attore) – anche il brano Don’t Stop Me Now incluso nell’album Jazz del 1978 e pubblicato come singolo un anno dopo. Una canzone quasi miracolosa, a detta dei neuroscienziati, grazie al ritmo e anche al testo. Uno studio condotto dal dottor Jacob Jolij dell’università olandese di Groningen e commissionato da Alba, noto brand di elettronica, ha incoronato Don’t stop me now come il brano che dà la maggiore carica positiva, e può essere definito la canzone del buonumore. «La mia analisi ha confermato molto bene quello che già sapevamo dalla letteratura», spiegò Jolij in una intervista a Huffpost Usa, «canzoni scritte con dei toni alti e con un ritmo veloce sono i migliori per trasmettere emozioni positive. Praticamente per stare “bene” gli intervistati ascoltano canzoni in tonalità maggiore e tutti i brani hanno un ritmo di almeno 10 BPM in più rispetto alla media delle canzoni pop». Subito dopo il successo dei Queen si posizionano gli ABBA con Dancing Queen e I Beach Boys con Good Vibrations.

La Top ten delle canzoni del buonumore

1. Queen, Don’t Stop Me Now

2. ABBA, Dancing Queen

3. Beach Boys, Good Vibrations

4. Billy Joel, Uptown Girl

5. Survivor, Eye of the Tiger

6. The Monkees, I’m a Believer

7. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun

8. Bon Jovi, Livin’ on a Prayer

9. Gloria Gaynor, I Will Survive

10. Katrina & the Waves, Walking on Sunshine

Brian May e i dubbi iniziali su Don’t Stop Me Now

Nonostante il successo di Don’t Stop Me Now, Brian May in un primo momento avanzò delle riserve sul brano ritenendo che minimizzasse eccessivamente i rischi dell’Aids. «All’inizio il brano non mi aveva preso per niente», raccontò lo scorso marzo il chitarrista in una intervista al magazine Guitar Player, «e non mi sentivo totalmente a mio agio con quello che Freddie stava cantando in quel momento. Lo trovavo un po’ troppo superficiale, alla luce dei pericoli dell’Aids e roba del genere, ma con il passare del tempo ho cominciato a rendermi conto che dava alle persone una grande gioia, così mi sono dovuto rassegnare. È una canzone fantastica, nessun dubbio al riguardo. Penso che questo fosse un incredibile talento che aveva Freddie, ovvero far sentire le persone un po’ più vive». Nei decenni Don’t Stop Me Now è stata utilizzata in numerosi spot e film diventando un inno edonistico alla vita. «È un fenomeno, quel brano. L’ho visto suonare in ogni genere di occasione, è diventato il più richiesto alle feste di addio al nubilato e al celibato, ai matrimoni e ai funerali, solo perché porta gioia», ha ammesso May. «Ho smesso di litigare con questa canzone e mi piace suonarla live sul palco. È meraviglioso che tutti vogliano cantarla e cantando con noi esprimono la loro gioia e la loro determinazione a trarre il meglio dalla vita, ad andare avanti e a non farsi abbattere dalle difficoltà». E Tag43 non può che darvi il buongiorno proprio con queste note.