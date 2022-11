Il 24 novembre 1971 Gabriella Ferri pubblicava Dove sta Zazà

Il 24 novembre 1971 Gabriella Ferri pubblicava il singolo Dove sta Zazà tratto dal disco…E se fumarono a Zazà, riportando il celebre brano del 1944 alla popolarità grazie alla sua straordinaria interpretazione.

La storia e la fortuna di Dove Sta Zazà

La canzone, scritta da Raffaele Cutolo e Giuseppe Cioffi, racconta attraverso la voce narrante di tale Isaia, la misteriosa scomparsa di Zazà durante la festa di San Gennaro. Dopo averla cercata invano, l’uomo torna all’appuntamento l’anno successivo dichiarando che se non la troverà si accontenterà di sposarne la sorella. La prima versione del brano risale al 1943, quando Cutolo rielaborò una sua vecchia canzone per Elena Gray, stella di una rivista di Renato Rascel. L’attrice però proprio in quel periodo abbandonò le scene per motivi personali. Così nel 1944 Cutolo tradusse il testo in napoletano affidandolo a Giuseppe Cioffi, proprietario delle Edizioni musicali Cioffi di Napoli, affinché lo musicasse e lo registrasse. Il primo a interpretarla fu Aldo Tarantino, ma la versione più celebre fu quella di Nino Taranto registrata nel 1946. Il successo fu enorme, anche all’estero. A lanciarla in realtà furono i soldati angloamericani. Arrivati a Napoli la imparavano e, una volta dislocati altrove, la portavano con sé insegnandola a loro volta. Dove sta Zazà ha ispirato spettacoli teatrali, soprattutto riviste, e l’omonimo film del 1947 diretto da Giorgio Simonelli con, tra gli altri, Nino Taranto, Isa Barzizza, Francesco Rosi, Oreste Lionello.

Zazà, l’ossessione di Cutolo

Dopo Aldo Tarantino nel 1944, Carlo Buti nel 1945 e Nino Taranto nel 1946, molti altri cantanti interpretarono il brano che Cutolo negli anni arrivò a definire «una canzoncina cretina come tutte le altre» da cui era ossessionato. «Riparai a Roma nel 1950», raccontò il paroliere e drammaturgo. «Speravo di sottrarmi alla persecuzione di Zazà. Tutto inutile, sulle prime, perché la notizia del mio arrivo non sfuggì ai giornalisti romani che, subito, vennero a intervistarmi. Pure loro volevano sapere da me dove si trovasse Zazà. Ma a Roma, se non altro, la gente non mi aspettava sotto il portone, non mi additava, non mi telefonava. Avrei preso un esaurimento nervoso, se fossi rimasto a Napoli. E per giunta, adesso, passato quel ciclone, devo tollerare di esser confuso col camorrista mio omonimo».

Gabriella Ferri trasformò una marcetta allegra in un urlo di solitudine

Tra le versioni più note di Zazà ci sono sicuramente quelle di Nilla Pizzi insieme con Tony Stella e di Claudio Villa. Ma a restituire al brano la sua popolarità fu nel 1971 Gabriella Ferri che, come commentò Renzo Arbore, con la sua interpretazione trasformò il brano da un «inno di corale allegria» a «un urlo di solitudine». «A Gabriella Ferri quella canzone strana e lontana dai consueti motivi ispiratori, piacque molto», si legge nella prefazione di Arbore al libro Dove sta Zazà scritto nel 2009 da Mimmo Liguoro. «La imparò, la provò, la cantò. E la composizione di Cutolo e Cioffi entrò nel suo repertorio, col rango di un grande cavallo di battaglia. Nella sua visione Zazà cambiò aspetto. Non più un inno di corale allegria ma un urlo di solitudine. La folla era evocata ma non c’era più. La scomparsa di Zazà alludeva a tutte le delusioni della vita. Ricordavo la voce di Nino Taranto che “usciva” da un disco a 78 giri: la storia di Zazà era cantata con brio e umorismo, con intonazione fresca e incalzante. Quando ascoltai la versione di Gabriella, afferrai una verità di segno diverso. E lei, per tutti, divenne Zazà». Tanto che nel 1973 Dove sta Zazà divenne anche uno spettacolo televisivo condotto da Gabriella Ferri, Enrico Montesano, Pippo Franco, Oreste Lionello e Pino Caruso. Tag43 vi dà il buongiorno con la voce di Gabriella Ferri.