Il 24 giugno 1965, i Beatles si esibirono al velodromo Vigorelli a Milano. Fu la prima tappa della loro unica tournée italiana che toccò poi Genova e Roma. Circa 26 mila i biglietti venduti: 7 mila per il pomeriggio e 19 mila per la sera. Parecchi, ma non da tutto esaurito. Un’accoglienza timida per una band già famosissima in patria e negli Usa. Ad aprire il concerto Peppino di Capri, Fausto Leali, Guidone e i New Dada. Presentavano Lucio Flauto e Rossella Como («Signori e signori i Bitles»). Tag43 vi augura il buongiorno con le immagini di quell’evento.