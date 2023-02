Il 24 febbraio 1943 nasceva Gigi Meroni

Oggi 24 febbraio avrebbe compiuto 80 anni Gigi Meroni. La “Farfalla granata”, straordinaria ala destra del Torino, morì a soli 24 anni, travolto da un’auto la sera del 15 ottobre 1967. Eccezionale nel dribbling, sempre più decisivo nelle giocate e già nel giro azzurro, l’anticonformista Meroni era il nostro George Best, a cui lo accomunava l’andatura caracollante e il talento calcistico. «Era un simbolo di estri bizzarri e libertà sociali in un Paese di quasi tutti conformisti sornioni», scrisse di lui Gianni Brera.

La carriera nei club e in Nazionale

Nato a Como, Meroni iniziò a giocare nel campetto dell’oratorio di San Bartolomeo. Passare nelle giovanili del Como, con la squadra della sua città esordì in B nella stagione 1960/61. Ceduto al Genoa, contro cui aveva fatto faville nel campionato cadetto, disputò due annate in rossoblu, prima del passaggio al Torino nel 1964: fu pagato 300 milioni di lire, cifra che allora fece scandalo. La farfalla granata, questo il suo soprannome, diventò in breve l’idolo dei tifosi del Toro, che scesero in piazza quando a un certo punto si diffuse la notizia che l’avvocato Agnelli fosse pronto a offrire più di 700 milioni per far vestire al numero 7 la maglia della Juventus. Poco più di tre le stagioni al Torino, con 122 presenze condite da 25 reti. Sei i gettoni in Nazionale, con due gol: partecipò alla sfortunata spedizione del Mondiale del 1966, culminata con la sconfitta contro la Corea del Nord.

Meroni, il calciatore-artista

Meroni faceva parlare, oltre che per le sue doti calcistiche, anche per le sue stravaganze. Innanzitutto, a Torino aveva l’appartamento consigliato dalla società, scegliendo di vivere in una mansarda con una donna già sposata: Cristiana Uderstadt, giostraia di origini polacche conosciuta al luna park a Genova. Appassionato di pittura, aveva riempito l’appartamento di suoi dipinti e si disegnava da solo i vestiti, per farli poi realizzare a un sarto di fiducia. Inoltre aveva l’abitudine di girare con una gallina al guinzaglio, portava i basettoni e i capelli lunghi: quando fu convocato con la Nazionale riserve, il “il Beatle italiano” – chiamato spesso dai tifosi avversari “zingaro” – fu costretto a tagliarli per poter giocare.

La morte beffarda a soli 24 anni

Morì a 24 anni, poco dopo la fine di una partita tra il Torino e la Sampdoria, investito da un’auto mentre attraversava Corso Re Umberto, insieme all’amico e compagno di squadra Fabrizio Poletti. All’altezza del civico 46 (Meroni abitava al 53) i due giocatori percorsero la prima metà della carreggiata, attendendo poi al centro prima di completare l’attraversamento. Vedendo sopraggiungere un’auto, fecero un passo indietro e furono investiti da una Fiat 124 Sport Coupé che arrivava a tutta velocità in direzione opposta. Poletti fu colpito di striscio, mentre Meroni fu sbalzato e cadde a terra nell’altra corsia, dove fu travolto da una Lancia Appia che lo centrò in pieno e ne trascinò il corpo per 50 metri. Trasportato in ospedale in condizioni gravissime, morì poche ore dopo. La Fiat 124 era guidata da Attilio Romero, 19enne di buona famiglia e grande tifoso del Torino, che stava rincasando dopo aver assistito alla partita. Assolto dall’accusa di omicidio colposo, Romero nel 2000 diventò presidente del Torino, incarico ricoperto fino al fallimento della società cinque anni dopo.

Meroni nella cultura popolare

Visto il personaggio e la morte prematura, a Meroni sono dedicati vari libri, tra cui quello di Nando dalla Chiesa La farfalla granata. Dal volume nel 2013 è stato tratto un film omonimo in cui a impersonare il calciatore è stato l’attore Alessandro Roja. Chi si ricorda di Gigi Meroni? è poi il titolo di una canzone degli Yo Yo Mundi.

