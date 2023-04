Il 24 aprile 1942 nasceva Barbra Streisand 

Il 24 aprile 1942 nasceva a New York Barbra Streisand, una delle più prolifiche e note artiste statunitensi. Cresciuta a Brooklyn in una famiglia ebrea, per metà di origini galiziane e per metà russe, perse il padre a soli 15 anni e il rapporto con il patrigno fu molto tormentato mentre la madre era una cantante dilettante. Il debutto in scena avvenne nel 1960 in un bar gay del Greenwich Village a Manhattan. Solo due anni dopo registrò The Barbra Streisand Album, con cui vinse due Grammy Award. Nello stesso periodo calcò i palchi di Broadway con il musical I Can Get It for You Wholesale e poi con Funny Girl diventato poi un film con il quale vinse l’Oscar.

Una carriera costellata di successi indimenticabili

In più di 50 anni di carriera, Barbra Streisand ha inciso oltre 60 album. Mentre i suoi primi lavori sono considerati dalla critica un retaggio delle sue prime esperienze in nightclub e teatro, a partire dagli Anni 70 si registrò una svolta pop. Tra le sue canzoni più famose The Way We Were, colonna sonora dell’omonimo film, Evergreen (Love Theme from A Star is born), No More Tears (Enough is Enough) e e Woman in Love.

La carriera cinematografica come attrice, produttrice e regista

Il successo caratterizzò anche la sua carriera cinematografica, debuttando con grande fortuna nella versione cinematografica del musical Funny Girl (1968), per il quale fu insignita dell’Oscar alla miglior attrice (condiviso con Katharine Hepburn); alternando commedie (Il gufo e la gattina, Ma papà ti manda sola? con Ryan O’Neal), a film drammatici (Voglio la libertà) e musicali (Hello, Dolly!). Conquistò una seconda candidatura all’Oscar nel 1974 per il dramma Come eravamo di Sydney Pollack, con Robert Redford. Ma non fu solo interprete. Streisand decise di prendere in mano le redini del proprio destino a Hollywood diventando anche produttrice dei suoi film. Un’evoluzione che la accomuna ai colleghi e amici Warren Beatty e Redford. Con Yentl (1983) e Il principe delle maree (1991), si ritrovò addirittura contemporaneamente attrice, produttrice e regista. Tag43 la celebra dandovi il buongiorno con The Way We Were.