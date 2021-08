Il 24 agosto 1903 nasceva a Napoli Peppino De Filippo, all’anagrafe Giuseppe De Filippo (morto a Roma il 26 gennaio 1980). Commediografo e comico, Peppino era figlio naturale di Eduardo Scarpetta e di Luisa De Filippo e quindi fratello di Eduardo e Titina. Lavorò con grandi del cinema come Federico Fellini e Alberto Lattuada in Luci del varietà (1950) e in Le tentazioni del dottor Antonio, episodio di Boccaccio ’70 (1962) girato da Fellini. Ma il grande successo Peppino lo conquistò come partner di Totò (definirlo spalla sarebbe riduttivo). Tra i film più noti del duo Totò, Peppino e i fuorilegge, La banda degli onesti e Totò, Peppino e la… malafemmina. Memorabile la scena della lettera che Totò detta a Peppino, citata anche da Roberto Benigni e Massimo Troisi in Non ci resta che piangere. Ed è proprio con questo sketch che Tag43 vi augura il buongiorno.