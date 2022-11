Il 23 novembre è il Fibonacci Day

Il 23 novembre si celebra il Fibonacci Day, giornata in cui si ricorda uno dei più importanti matematici della storia, a cui dobbiamo l’introduzione dei numeri arabi che usiamo oggi, tra cui lo 0. Perché proprio oggi? Perché nella notazione americana, il 23 novembre è l’11/23 e cioè uno, uno, due, tre: i primi quattro numeri della successione matematica teorizzata dal genio pisano in cui ogni numero è il risultato della somma dei due precedenti.

Leonardo Pisano, mercante-matematico

Leonardo Pisano, detto Fibonacci (Fibonacci sta per filius Bonacii) nacque a Pisa intorno al 1170. Figlio di un ricco mercante, Guglielmo dei Bonacci, rappresentante dei mercanti della Repubblica nella zona di Bugia in Cabilia (nell’attuale nord-est dell’Algeria), portò suo figlio con sé perché diventasse a sua volta un mercante. Leonardo così ebbe l’occasione di studiare le tecniche di calcolo e le cifre indo-arabiche – non ancora introdotte in Europa – con un maestro musulmano. La sua formazione proseguì in Egitto, Siria e Grecia. Tornato a Pisa si dedicò allo studio e alla ricerca matematica. Tra i manoscritti giunti fino a noi il Liber Abaci, grazie al quale l’Europa conobbe la numerazione indo-arabica, la Practica Geometriae, il Flos e il Liber Quadratorum. La sua fama divenne tale che l‘imperatore Federico II, in visita a Pisa, nel 1225 gli chiese una udienza.

Il Phi, numero dell’armonia, nell’architettura e nella musica

Proprio nel Liber Abaci, Fibonacci, oltre a occuparsi di calcolo e di problemi commerciali, poneva il seguente quesito: quante coppie di conigli nasceranno in un anno, a partire da un’unica coppia, se ogni mese ciascuna coppia dà alla luce una nuova coppia che diventa produttiva a partire dal secondo mese? La soluzione è la celebre successione. Inoltre il matematico osservò che il rapporto tra qualunque numero e quello precedente tendeva verso un valore ben definito: 1,618… È questo il numero aureo o sezione aurea, ϕ (Phi), a cui egizi e greci erano arrivati per via geometrica. Il Phi è considerato la legge universale dell’armonia: le piramidi, il Partenone, la cariatidi dell’Eritteo sono state costruite con la regola del rettangolo aureo. Anche la musica ha impiegato la serie numerica di Fibonacci: le sue proporzioni sono riscontrabili nelle strutture di molte opere musicali. Sulla serie di Fibonacci si basano le Variazioni Goldberg di Bach; la Sonata numero uno in DO maggiore K 279, di Mozart; le Variazioni sopra un valzer di Diabelli e la Quinta Sinfonia di Beethoven; la Sagra della Primavera di Igor Stravinskij; La Mer di Debussy. E ancora, le Sonneries de la Rose et Croix di Satie, Musica per archi, percussione e celesta di Bartók. Anche il rock si è confrontato con Fibonacci: Firth of Fifth dei Genesis per esempio è tutto basato su numeri aurei.

Fibonacci in natura e nell’Uomo Vitruviano di Leonardo

Pure in natura le spirali obbediscono al numero aureo: la disposizione dei semi di girasole, il guscio di una chiocciola, la conchiglia del nautilus (se si divide il diametro di una sua spira per il diametro della spira successiva si ottiene appunto 1,618), i fiori di un cactus, le corna di un muflone, le galassie e gli uragani. Si arriva poi all’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci: il rapporto tra la nostra altezza e la distanza dall’ombelico da terra è uguale a Phi. Lo stesso vale per la distanza dalla spalla alla punta delle dita divisa per la distanza dal gomito alla punta delle dita. Non solo: la distanza dal fianco al pavimento diviso per la distanza dal ginocchio al pavimento, dà ancora phi. Le articolazioni delle dita, le sezioni della colonna vertebrale rispettano sempre la “divina proporzione”.

All’epoca Fibonacci non diede importanza alla soluzione di quello che aveva definito un problema di “matematica ricreativa”. Solo nel 1877 il matematico Édouard Lucas pubblicò alcuni studi sulla successione che chiamò ufficialmente successione di Fibonacci. La fortuna di Fibonacci crebbe nei decenni, tanto che dal 1963 viene pubblicata una rivista dedicata alla successione: The Fibonacci quarterly. Tag43 vi dà il buongiorno con la scena del Codice da Vinci in cui si cita la celebre sequenza.