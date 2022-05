Il 23 maggio 1992 la mafia uccideva Falcone, la moglie e gli agenti della scorta

Il 23 maggio 1992, Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, di ritorno da Roma, atterrano a Palermo con un jet del Sisde, partito dall’aeroporto romano di Ciampino alle 16,40. Li aspettano tre auto. È la scorta del magistrato, la squadra che ha il compito di sorvegliarlo dopo il fallito attentato del 1989 dell’Addaura. Dopo aver imboccato l’autostrada che porta in città, all’altezza dello svincolo di Capaci, una terribile esplosione disintegra il corteo di auto e uccide Falcone, la moglie e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. L’autista Giuseppe Costanza è sul sedile posteriore e si salva per questo. Ventitré i feriti.

L”attentatuni’

L’attentato è stato deciso dal boss Totò Riina. A scatenare l’inferno premendo il telecomando è Giovanni Brusca, piazzato in una casina bianca sulla collinetta che domina Capaci. La carica di 500 chili di esplosivo è stata posizionata l’8 maggio sotto i canali di scolo della A29 con l’aiuto di uno skateboard come ha raccontato ilpentito di mafia Pietro Riggio. Trent’anni fa quello che uno degli esecutori, Gioacchino La Barbera, chiamerà con un neologismo “l’attentatuni” chiude i conti con l’uomo che impersona il simbolo della lotta a Cosa nostra. Le sue inchieste sulla mafia e sui boss hanno cambiato la storia. E non soltanto quella giudiziaria. Falcone è l’uomo che, con l’apporto di decine di collaboratori a partire da Tommaso Buscetta, ha ricostruito la struttura militare e verticistica della mafia, ha individuato esecutori e mandanti della grande mattanza di Palermo, ha allargato le maglie delle relazioni tra Cosa nostra e il potere. Con Paolo Borsellino, ucciso nella strage di Via D’Amelio il 19 luglio dello stesso anno, e gli altri componenti del pool di Antonino Caponnetto ha istruito il maxiprocesso e mandato a giudizio un esercito di 474 imputati.

La scena dello skateboard ne Il Divo

Tag43 vi ripropone una delle scene più potenti e oniriche de Il Divo di Paolo Sorrentino: uno skateboard attraversa i corridoi di Montecitorio in mezzo a parlamentari increduli per poi prendere il volo e schiantarsi contro una finestra seguito da un’auto che precipita ed esplode toccando il suolo. La telecamera si sposta quindi in parlamento dove si sta osservando il minuto di silenzio per la morte del magistrato.