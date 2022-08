Il 23 agosto 1912 nasceva Gene Kelly

Il 23 agosto 1912, dunque esattamente 110 anni fa, nasceva Gene Kelly. Ballerino eclettico e coreografo dal talento innovativo, fu il principale protagonista dell’età dell’oro del musical cinematografico: non a caso, qualche anno fa è stato inserito dall’American Film Institute al 15esimo posto tra le più grandi star della storia del cinema. Merito, anche della famosissima scena di Cantando sotto la pioggia, filmata tra l’altro in due giorni in cui aveva 39.4°C di febbre.

Gene Kelly, da Broadway a Hollywood

Terzo di cinque fratelli, Eugene Curran Kelly nacque a Pittsburgh. Incoraggiato fin da piccolo dalla madre (ex ballerina) a intraprendere studi di danza, si esibì giovanissimo in duo con il fratello Fred, come “The Kelly Brothers”, per poi aprire appena 20enne una sua scuola di danza. Approdato a Broadway nel 1938 come ballerino di fila, due anni dopo coreografò e recitò nel musical Pal Joey. Notato dal produttore David O. Selznick, passò dai palchi teatrali a quelli di celluloide, senza accusare il colpo. Anzi.

Dopo l’esordio al cinema in For Me and My Gal (1942), al fianco di Judy Garland, Gene Kelly si affermò definitivamente grazie a Fascino (1944), interpretato insieme a Rita Hayworth. Nel 1946 fu nominato all’Oscar al miglior attore per Due marinai e una ragazza (Canta che ti passa). Atletico, acrobata, ballerino completo, Kelly possedeva tutte le doti per bucare il grande schermo: nel giro di pochi anni dette vita a capolavori rimasti nella storie del cinema, cimentandosi anche alla macchina da presa. Tra essi Un giorno a New York, I tre moschettieri, Cantando sotto la pioggia e Un americano a Parigi.

Gene Kelly, cantando (e ballando) sotto la pioggia

Già, Cantando sotto la pioggia. O, citando il titolo originale, Singin’ in the Rain: il suo numero centrale in questa pellicola rimane la più bella manifestazione di felicità proposta dal cinema. Nello stesso anno in cui uscì nelle sale, Gene Kelly ricevette l’Oscar, sebbene onorario: un premio alla carriera, ottenuto dopo appena un decennio da attore. E questo dice molto sulla sua grandezza.

Tag43 vi dà il buongiorno con la scena più famosa di Cantando sotto la pioggia.