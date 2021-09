Il 22 settembre 1994 andava in onda negli Stati Uniti la prima puntata di Friends. Creato da David Crane e Marta Kauffman, lo show è andato in onda sulla Nbc fino al 6 maggio 2004. In tutto sono state realizzate 10 stagioni e 236 episodi. La serie racconta la vita quotidiana di un gruppo di sei amici che vivono a Manhattan, Joey (Matt Le Blanc), Chandler (Matthew Perry), Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox) e Phoebe (Lisa Kudrow), ed è stata il trampolino di lancio della carriera di Aniston. Per tanto tempo, dopo la fine dello show, si è parlato di una possibile reunion: una stagione aggiuntiva, un film o anche solo un episodio.

Alla fine, dopo ben 17 anni di attesa, l’evento c’è stato, sotto forma di uno speciale televisivo – presentato da James Corden – andato in onda il 27 maggio 2021. Dopo la trasmissione, sul web hanno iniziato a circolare voci sulla presunta storia d’amore tra Jennifer Aniston e David Schwimmer, i cui personaggi nella serie vivono una relazione turbolenta ma a lieto fine. Lo show ha vinto un Emmy Award come migliore comedy nel 2002, e l’ultima puntata è stata vista da 52,5 milioni di telespettatori, quarto episodio con più audience nella storia e il primo nel decennio. Tag43 vi dà il buongiorno con una scena del settimo episodio della quarta stagione, in cui Ross prova – senza successo – a suonare la tastiera.