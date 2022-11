il 22 novembre 1958 nasceva Jamie Lee Curtis

Oggi 22 novembre è il compleanno di Jamie Lee Curtis, nota soprattutto per il ruolo di Laurie Strode nella saga cinematografica di Halloween, iniziata nel 1978 e giunta a conclusione dopo 13 pellicole tra film originali, sequel, remake e reboot proprio in questa coda del 2022, con l’uscita nelle sale del capitolo finale. Inevitabilmente legata a doppio filo all’horror e alla sua nemesi Michael Myers, Jamie Lee Curtis nel corso dei decenni ha dato dimostrazione di essere un’attrice versatile, capace di spaziare tra i generi e particolarmente a suo agio (anche) nella commedia.

“Regina dell’urlo”, proprio come la madre Janet Leigh

Jamie Lee Curtis nasce il 22 novembre 1958 a Los Angeles, figlia dei celebri attori Tony Curtis e Janet Leigh. Il padre l’anno successivo reciterà in A qualcuno piace caldo, mentre la madre poco dopo verrà “accoltellata” sotto la doccia dallo psicopatico Norman Bates, in Psyco di Alfred Hitchcock. Se l’urlo di Janet Leigh è senza dubbio il più famoso nella storia del cinema, anche Jamie Lee si darà da fare in tal senso, fin dall’esordio sul grande schermo arrivato nel 1978 con l’horror Halloween – La notte delle streghe di John Carpenter, che la consacra nuova “regina dell’urlo” di Hollywood.

Non solo horror: le commedie di successo

Jamie Lee Curtis è talmente a suo agio e credibile nel genere che, nei primissimi anni di carriera, interpreta esclusivamente film horror. Solo nel 1980 ne escono tre: Fog, ancora di Carpenter in cui recita al fianco della madre, Non entrate in quella casa e Terror Train. Nel 1981 torna a essere tormentata da Michael Myers in Halloween II – Il signore della morte, poi due anni dopo ecco la prima fortunata incursione in una commedia, che tra l’altro diventerà cult: Una poltrona per due. Grazie al ruolo di Ophelia si aggiudica il Bafta alla migliore attrice non protagonista. Nel 1988 è tra le star della pellicola Un pesce di nome Wanda, poi nel 1994 affianca Schwarzenegger nella action comedy True Lies, con un’interpretazione che le vale il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale, bissando quello per la tv vinto nel 1990 con Anything but Love.

Lo striptease (con caduta) di fronte a Schwarzenegger

Nell’ottima performance in True Lies, tra una sparatoria e l’altra, spicca una delle scene di spogliarello più famose di Hollywood, sensuale ma divertente al tempo stesso, in cui Jamie Lee Curtis danza in lingerie davanti a Arnold Schwarzenegger, suo marito nel film. Molti input per la scena arrivarono direttamente dall’attrice: l’idea originale prevedeva che Helen Tasker, il suo personaggio, si spogliasse completamente ma al buio, e che si vedesse solo la silhouette. Curtis insistette per uno striptease parziale, ma “visibile”. La caduta finale è invece farina del sacco del regista James Cameron: il cambiamento non fu comunicato a Schwarzy, che ebbe una genuina reazione di allarme nei confronti della collega, poi inserita nel montaggio finale.

Tag43 vi dà il buongiorno con la famosa scena dello spogliarello in True Lies.