Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua

Oggi 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare quanto appunto l’acqua sia un bene prezioso e insostituibile, ancor di più in questi anni di grande siccità, sebbene troppo spesso venga sprecato. Fonte di vita indispensabile per il nostro Pianeta, l’acqua è stata omaggiata con il World Water Day e, nel corso degli anni, anche da tantissime canzoni. Ecco una playlist con dieci brani a tema acqua.

1. Acqua azzurra, acqua chiara – Lucio Battisti

«Acqua azzurra/acqua chiara/con le mani posso finalmente bere». Uno dei brani più famosi e amati della discografia di Lucio Battisti, firmato in coppia con Mogol. Nel brano la purezza dell’acqua è simbolo di rinascita e allude alla ricerca nostalgica di un amore vissuto con cuore limpido. Impossibile non aver canticchiato almeno una volta il ritornello di questa canzone uscita nel 1970.

2. La canzone dell’acqua – Eugenio Finardi

«Vorrei essere come l’acqua/ che si lascia andare/che scivola su tutto/che si fa assorbire/che supera ogni ostacolo/finché non raggiunge il mare». Nel 1979, reduce dal successo di Extraterrestre, Eugenio Finardi pubblicò l’album Roccando rollando, con cui in buona parte si discostava dalle sonorità rock dei dischi precedenti: al suo interno ballad acustica La canzone dell’acqua.

3. Come l’acqua – Mango

«Come l’acqua scivoli/senza quasi traccia ormai/trasparente e tremula/io ti guardo e non ci sei/come puoi/come fai/a ritrovarti come sei». Una voce straordinaria quella di Mango, cantante che nel 1992 lanciò il disco Come l’acqua: al suo interno il successo Mediterraneo e, appunto, il brano che dà il nome all’album, in cui questo elemento è capace di scorrere senza mai fermarsi, di rimanere sempre uguale, proprio come la donna amata.

4. Com’è profondo il mare – Lucio Dalla

«È chiaro che il pensiero dà fastidio/Anche se chi pensa è muto come un pesce/Anzi un pesce/E come pesce è difficile da bloccare/Perché lo protegge il mare/Com’è profondo il mare». Lucio Dalla era di città, notoriamente Bologna. Ma aveva un legame speciale con il mare: aveva casa alle Tremiti e scrisse Caruso durante un soggiorno a Sorrento. Nel 1977 la pubblicazione di Com’è profondo il mare, settimo album e primo di cui scrisse da solo i testi, dopo la rottura con il poeta paroliere Roberto Roversi.

5. Acqua – Loredana Bertè

«L’acqua/Mi tocca!/Acqua nascerà/Acqua crescerà/Acqua vieni giù dai monti/Acqua laverà/E disseterà». Questo brano del 1985 celebra la forza naturale dell’acqua attraverso le parole del testo scritto da Bruno Lauzi, su musica del compositore brasiliano Djavan. Loredana Berté definì la canzone «un pezzo corale di spirito pacifista».

6. Il fiume – Nomadi

«Il fiume riporta barche e legni/Ruggine chiodi, pesci e segni/Se l’acqua fosse acqua/Che voglia di bere». Brano del 1990, Il fiume dei Nomadi è una canzone ecologista e di denuncia, particolarmente amaro contro l’inquinamento dei corsi d’acqua.

7. Acqua – Niccolò Fabi

«Mi pulisce quando mi sento sporco dentro/Lava anche i miei dubbi e li porta via/Ho sete e questa compagnia non mi disseta più/Io bevo la mia acqua e la mando giù». Niccolò Fabi inserì questa canzone nel terzo album Sereno ad ovest del 2000, arrivato dopo il successo immediato che aveva ricevuto con i primi due lavori.

8. Acqua nell’acqua – Claudio Baglioni

«Acqua nell’acqua di parole/Come un salto nelle gole/Verso isole di sole/Un volo libero di bere/Nelle azzurrità leggere/Anche per perdersi e cadere/Ricadere giù». Inserito nell’album Io sono qui del 1995, Acqua nell’acqua è un brano in cui Claudio Baglioni allude alla relazione amorosa proprio mediante la metafora dell’acqua.

9. Acqua – Fabrizio Moro

«E chiedermi ogni giorno tu dove sei finita/Se tutto questo è vita e io la lascio correre/Tu… di acqua ne è passata/Sotto queste scarpe/Fra le mani/Davanti agli occhi e nello stomaco». Singolo di Fabrizio Moro pubblicato nel 2015, come primo estratto dall’album Via delle Girandole 10. «Racconta tutte le sensazioni assorbite durante il percorso, parla di viaggi infiniti tra una città e l’altra per andare a suonare. È vita descritta in musica, parla di me e di tutta l’acqua che è passata», ha spiegato il cantautore.

10. Dolce acqua (Speranza) – Delirium

«Verde prato/Dentro me/La tempesta passata non è/Ma vedo/Dolce acqua». Nel 1971 il gruppo rock progressivo italiano Delirium, capitanato da Ivano Fossati, debuttò con in concept album Dolce acqua, con all’interno la traccia omonima che chiude questa playlist. Poche note, parole semplici, armonizzazione raffinata e arrangiamento capolavoro.