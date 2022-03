Il 22 marzo 2017 moriva Tomas Milian

Il 22 marzo 2017 moriva l’attore Tomas Milian, pseudonimo di Tomás Quintin Rodriguez, cubano con cittadinanza statunitense, nel 1969 fu naturalizzato italiano. All’attenzione del grande pubblico si impose in particolare per i ruoli in spaghetti western e polizieschi tra gli Anni 70 e 80. Fu lui a interpretare, tra gli altri, Sergio Marazzi, detto Er Monnezza, ladro romano protagonista di diversi film. Nel 2014 Tomas Milian è stato insignito del Marc’Aurelio Acting Award alla carriera alla Festa del Cinema di Roma.

Tomas Milian: da Cuba agli States, fino all’Italia

Nato a L’Avana il 3 marzo 1933, Milian era figlio di Tomás, generale del regime di Gerardo Machado, arrestato dopo il colpo di Stato di Fulgencio Batista. Aveva tredici anni quando, nel 1946, vide il padre suicidarsi. Nel 1957 lasciò Cuba per gli Stati Uniti, di cui ottenne la cittadinanza. E fu negli Usa che iniziò a costruire il suo futuro da attore. Si iscrisse prima all’Accademia Teatrale di Miami e poi all’Actors Studio di New York. Il successo arrivò presto. Già nel 1957, appena giunto negli States, partecipò alla serie televisiva Una donna poliziotto. Poi si trasferì in Italia. Nel 1959, al Festival di Spoleto, fu notato dal regista Mauro Bolognini in una pantomima di Jean Cocteau. Milian firmò un contratto con la Vides e tra 1960 e 1966 lavorò con Bolognini per Il Bell’Antonio, al fianco di Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale, poi con Alfredo Giannetti per il film Giorno per giorno, disperatamente, con Luchino Visconti ne Il lavoro, episodio del film Boccaccio ’70. Ancora, con Florestano Vancini per La banda Casaroli. Senza dimenticare i lavori con Citto Maselli, Gli indifferenti e Ruba al prossimo tuo.

Il successo di Tomas Milian in Italia, dagli spaghetti western ai polizieschi

Insoddisfatto del lavoro – e soprattutto dei guadagni – decise di dedicarsi al cinema popolare, a partire dagli spaghetti western di cui diventò rapidamente simbolo. A segnare il suo debutto nel genere fu, nel 1966, il ruolo del ricercato José Gómez, in fuga, nel film The Bounty Killer diretto da Eugenio Martín. Fu poi il turno di lungometraggi come La resa dei conti e Corri uomo corri, diretto da Sergio Sollima, nonché de I quattro dell’apocalisse di Lucio Fulci. In Vamos a matar compañeros di Sergio Corbucci recità al fianco di Franco Nero, Jack Palance e Fernando Rey. Nel 1966 formò anche una piccola band, Tomas Milian Group, composta da sei giovani romani, e con la cover di A Whiter Shade of Pale, ottenne un discreto riscontro. Interpretò le canzoni iniziali di Corri uomo corri e La vittima designata, poi Ay Amor di Caetano Veloso in Washington Heights. Tomas Milian, però, conquistò il successo con i polizieschi negli Anni 70. Fu il periodo dei film con Umberto Lenzi, da Milano odia: la polizia non può sparare a Il giustiziere sfida la città, dove il suo personaggio si chiama Rambo, con sette anni di anticipo su quello di Sylvester Stallone. Sarebbero arrivate successivamente altre pellicole da Roma a mano armata fino a La banda del gobbo. Nel 1976, nel film Il trucido e lo sbirro, impersonò, per la prima volta, Er Monnezza, ladruncolo della Capitale, nato dall’unione tra un ladro e una prostituta. Il personaggio, inventato dallo sceneggiatore Dardano Sacchetti e dallo stesso Lenzi, si fece “volto” dell’incontro tra poliziesco e commedia. Il successo fu tale che Er Monnezza tornò in altri due film, La banda del trucido di Stelvio Massi (con cui Milian lavorò anche in Squadra volante) e La Banda del gobbo, per la regia di Lenzi. Nello stesso decennio, girò anche la serie di Nico Giraldi diretta da Bruno Corbucci. In questa impersonava il maresciallo di polizia Giraldi, personaggio dai modi decisamente poco canonici ma efficaci. Non mancarono film politici, come Banditi a Milano di Carlo Lizzani e Faccia a faccia di Sergio Sollima. E neppure commedie sexy. Nel 1976, diretto da Sergio Martino, fu sul set con Edwige Fenech nell’episodio La Cavallona del film 40 gradi all’ombra del lenzuolo.

La carriera di Tomas Milian, dopo la fine dei polizieschi

Talento versatile, capace di dare corpo e carattere a personaggi anche molto distanti tra loro, Milian lavorò anche in alcuni thriller, come Il consigliori di Alberto De Martino, La vittima designata di Maurizio Lucidi e I cannibali di Liliana Cavani. Quando il poliziesco cominciò a perdere pubblico, Milian, che era uno dei suoi volti più noti, sembrava destinato a uscire di scena. Tornato negli States, invece, negli Anni 90 lavorò in pellicole dirette da Abel Ferrara, Tony Scott, Sydney Pollack, Oliver Stone, Steven Spielberg, Andy García. Si trattava di piccoli ruoli e personaggi minori che però contribuirono a mantenere viva la sua notorietà. Nel 2000, interpretò il generale Arturo Salazar nel film Traffic, per la regia di Steven Soderbergh, che fu premiato con quattro Oscar. Nel cast, Benicio del Toro, Michael Douglas, Catherine Zeta Jones e Don Cheadle. Vestì anche i panni del dittatore dominicano Rafael Leónidas Trujillo in La fiesta del chivo, nel 2005, per il regista peruviano Luis Llosa. Nel 2010 tornò in Italia per il lungometraggio rimasto inedito Roma nuda di Giuseppe Ferrara. Morì a 84 anni, nella sua casa a Miami, colpito da un ictus. Tag43 vi augura il buongiorno con una sequenza tratta dal film Traffic di Steven Soderbergh.