È stata Last Supper, ispirata all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci ed esposta nella mostra Andy Warhol. Il Cenacolo a Milano, l’ultima opera eseguita da Andy Warhol. Il padre della Pop Art si è spento a 58 anni il 22 febbraio 1987 in seguito a un intervento alla cistifellea. L’anno dopo fu istituita la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, di fatto, finanziata dai suoi stessi fan, visto che fu sostenuta dalla vendita all’asta di ben diecimila oggetti di sua proprietà. Warhol era già un mito.

Il successo di Andy Warhol, dalla pubblicità all’arte



Ultimo di tre figli, Andy Warhol è nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, il 6 agosto 1928, in una famiglia di due immigrati di Miková, nell’odierna Slovacchia nord-orientale. Laureatosi nel 1949 in arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology, si trasferì subito a New York, iniziando a lavorare per Vogue e Glamour. Realizzò le prime serigrafie ispirate a fumetti, immagini dai media, prodotti commerciali nel 1961. Fu una rivoluzione. Warhol esasperò il tema dell’arte come prodotto commerciale e, dal punto di vista tecnico ma anche filosofico, la riproducibilità dell’opera. Molte le opere divenute iconiche, dalle Campbell’s Soup Cans, eseguite nel 1962, ai ritratti di Marilyn Monroe, Che Guevara, Elizabeth Taylor, senza trascurare quelli della regina Elisabetta e di Lady Diana nonché della principessa consorte di Monaco Grace Kelly. Si è occupato anche di musica, sostenendo alcuni gruppi come i Velvet Underground con Lou Reed – per l’album d’esordio The Velvet Underground & Nico ha realizzato anche l’immagine di copertina – e di cinema, con film sperimentali. Cuore della sua produzione – e filosofia – la Factory, suo studio-laboratorio, luogo di incontri e fermento culturale, frequentato da molti artisti che poi sarebbero diventati grandi, come Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente, Keith Haring. Tra i frequentatori della Factory, per un periodo, anche Loredana Bertè, ribattezzata Pasta Queen, per le capacità in cucina.

L’attentato a Andy Warhol

Il 3 giugno 1968, la femminista Valerie Solanas, che frequentava la Factory da circa un anno, sparò a Warhol e al compagno Mario Amaya. Warhol, raggiunto da tre colpi, riportò ferite molto gravi e lottò tra la vita e la morte. All’arresto, Valerie Solanas dichiarò che l’artista aveva «troppo controllo» su di lei. Pur profondamente scosso dall’accaduto, Warhol si rifiutò poi di testimoniare contro di lei.

Tag43 vi augura il buongiorno con il video della sua intervista, realizzata nel 1977 a Roma, da Vanni Ronsisvalle per la presentazione del film Andy Warhol’s Bad.