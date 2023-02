Il 22 febbraio 1961 nasceva il Mago Forest

Oggi 22 febbraio è il compleanno del Mago Forest, che spegne 62 candeline. Il comico-prestigiatore, che ha legato il suo nome soprattutto alla Gialappa’s Band e a Zelig, da sempre ama spiazzare il pubblico con battute e gag surreali.

Da San Vittore allo Zelig: la magia di Michele Foresta

Michele Foresta, vero nome del comico, nasce a Nicosia (Enna) il 22 febbraio 1961. Dopo gli studi in ragioneria in Sicilia si trasferisce a Milano per il servizio militare, ma con il sogno di frequentare una scuola di teatro. Assegnato al carcere di San Vittore, sperimenta con successo le prime battute con i commilitoni. Dopo la leva, rimane in città: di mattina lavora come barista, la sera frequenta la scuola di recitazione Il Palcoscenico, esibendosi nel frattempo in vari locali milanesi in sketch in cui unisce magia e comicità, essendo appassionato di prestidigitazione. Il mix funziona: nel 1986 approda allo Zelig, tempio del cabaret milanese.

Con Renzo Arbore e Nino Frassica a Indietro tutta!

Passa poco tempo e viene notato da Renzo Arbore. Nel 1988 debutta così in tv, nella trasmissione Indietro tutta!, avviando poi una collaborazione con Nino Frassica. Proprio con Frassica scrive il libro comico Come diventare maghi in 15 minuti, che lo rende popolare al grande pubblico: partecipa in seguito al Seven Show e soprattutto a Zelig, di cui è ospite fisso dal 1997 al 2001.

Il lungo sodalizio con la Gialappa’s Band

Nel 2001 un’altra svolta della carriera, quando viene scelto dalla Gialappa’s Band per condurre la seconda edizione di Mai dire Maik, fantomatico quiz sugli sketch che hanno reso famoso Mai dire Gol. E proprio dei vari spin-off di questa trasmissione cult il Mago Forest diventerà conduttore: da Mai dire Grande Fratello a Mai dire Domenica, fino a Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì.

Il “duetto” a Sanremo con Tricarico

Nell’estate del 2006 presenta il Festivalbar insieme a Cristina Chiabotto e Ilary Blasi. E non rimarrà questa la sua unica incursione nella musica: nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2008, infatti, si esibisce in coppia con il cantautore Tricarico, illustrandone visivamente la canzone Vita tranquilla.

Nel 2022 la partecipazione a LOL – Chi ride è fuori

Nel 2010 torna a lavorare come comico a Zelig, dove rimane anche nell’edizione successiva. Poi nel 2013 è al timone Zelig Circus, con Teresa Mannino. Nel 2017 torna a lavorare con la Gialappa’s Band, conducendo su Rai 2 il programma Rai dire Niùs, con Mia Ceran, per poi presentare in seguito Mai Dire Talk. Dal 2019 è ospite fisso al tavolo del programma Che tempo che fa di Fabio Fazio. E l’anno scorso ha partecipato alla seconda edizione del programma comico di Prime Video LOL – Chi ride è fuori.

Tag43 vi dà il buongiorno con uno sketch del Mago Forest tratto da Zelig.