Il 22 dicembre 2014 si spegneva Joe Cocker. Nato a Sheffield in Inghilterra nel 1944, mentre imparava il mestiere di idraulico, cominciò la gavetta di cantante. A soli 15 anni debuttò con il nome d’arte di Vance Arnold con gli Avengers, i Big Blues e la Grease Band. Amante del soul e del blues, non trovò grandi occasioni nel Regno Unito ormai dominato dalle nuove sonorità dei Beatles. La sua fortuna la trovò invece Oltreoceano. Il 15 agosto 1969 Joe Cocker salì sul palco di Woodstock sulle note di With a Little Help from My Friends e della cover dei FabFour Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Fu la sua consacrazione.

Il successo con le colonne sonore di Ufficiale e gentiluomo e 9 settimane e ½

Sempre negli States uscirono altri due successi Cry Me a River e Feelin’ Alright. Nel 1970, il live di The Letter dei Box Tops raggiunse la top ten Usa. Solo de dopo arrivò il riconoscimento in patria dove fu nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico. Dopo un periodo buio, durante il quale venne arrestato in Australia durante un tour per possesso di marijuana, tornò alla ribalta negli Anni 80 grazie con Up Where We Belong cantata insieme con Jennifer Warnes e inserita nella colonna sonora di Ufficiale e gentiluomo (1982). Il brano vinse il Golden Globe come ‘miglior canzone originale’ e l’Oscar per la migliore canzone nel 1983. Cocker e Warnes vinsero anche il Grammy Award come “miglior performance di un duo o gruppo”. Il successo si ripetè con You Can Leave Your Hat On, sottofondo dell’indimenticabile spogliarello di Kim Basinger in 9 settimane e ½ (9½ Weeks), film del 1986.

L’amicizia e la collaborazione tra Cocker con Zucchero Fornaciari

Negli stessi anni Cocker conobbe Zucchero Fornaciari che gli dedicò la canzone Nuovo, meraviglioso amico, contenuta in Rispetto. Il bluesman britannico fu anche ospite nel Blue’s Tour del 1987 e nell’Oro, Incenso e Birra Tour di due anni dopo. Quella con Zucchero non è stata l’unica collaborazione italiana di cocker: Eros Ramazzotti firmò per lui la ballata That’s All I Need to Know di cui, nel 1998, il bluesman britannico realizzò la versione in duetto That’s All I Need to Know / Difenderò con lo stesso Ramazzotti, inserito nell’album Eros live. Tag43 vi dà il buongiorno con la storica performance di Joe Cocker a Woodstock.