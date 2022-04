Giornata Mondiale della Terra 2022, le iniziative in Italia

Venerdì 22 aprile tutto il mondo celebra la Giornata Mondiale della Terra, ricorrenza annuale dedicata all’ambiente e all’importanza della sua salvaguardia. Le Nazioni Unite celebrano l’Earth Day un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera dell’emisfero boreale: l’evento è nato nel 1970 grazie alla proposta dell’attivista John McConnell, avanzata nel corso di una conferenza dell’Unesco dopo il disastro ambientale causato da una fuoriuscita di petrolio da un pozzo della Union Oil, al largo delle coste di Santa Barbara.

Giornata della Terra 2022, il doodle di Google

A ricordare che il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra anche il doodle di Google, che mostra l’impatto del cambiamento climatico nel corso dei decenni in quattro punti diversi del globo: il ritiro del ghiacciaio del Kilimangiaro e quello del ghiacciaio di Sermersooq in Groenlandia, la distruzione della Harz Forests di Elend in Germania (causata da insetti arrivati per l’aumento delle temperature e la siccità), i cambiamenti della barriera corallina di Lizard Island in Australia.

Giornata della Terra 2022, “Invest in Our Planet”

La Giornata della Terra, nata per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali del nostro pianeta, nel tempo è diventata un avvenimento educativo e informativo, celebrato in tutto il mondo, ogni anno con un tema diverso. Quello del 2022 è “Invest in Our Planet”. Numerosi Paesi celebrano la Settimana della Terra, un’intera settimana di attività incentrate sulle problematiche ambientali: ecco i principali eventi in Italia.

Earth Day, gli eventi in Italia

Il 22 e il 23 aprile, a Cormano (provincia di Milano), si susseguiranno una serie di momenti di condivisione e sensibilizzazione sull’importanza del nostro pianeta e della natura che la caratterizza. Previsti incontri di yoga, un bagno di gong e suoni della natura e un picnic condiviso, vegetale e cruelty plastic free: gli eventi sono organizzati da IoSpazio, Il Giardino degli Aromi, B-Cam e Ortogiardino Condiviso. Dalla Lombardia alla provincia di Lucca (ma l’evento è in realtà online), per la Giornata Mondiale della Terra, Accademia Rifiuti Zero Mediterraneo, Zero Waste Italy e Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori organizzano una diretta streaming di sei ore (a partire dalle 16:30) con esperienze e racconti, legati all’economia circolare. Verrà inoltre lanciata la petizione su change.org “Basta Rottamazioni, vogliamo una normativa che favorisca riuso e allungamento dei cicli di vita dei prodotti”. Diversi gli eventi a Roma: dalla Fiera dei 5 Sensi, appuntamento sensoriale per migliorare la consapevolezza dei partecipanti sulla dimensione ambientale, connessa a quella sociale, culturale ed economica; alla mostra Ghe Gaia Terra – Riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente, allestita al Museo delle Mura fino al 22 maggio; fino al concerto Concerto per la Terra 2022, con Giovanni Allevi alla Nuvola di Fuksas, che sarà trasmesso in diretta streaming sugli schermi Notorious Cinemas.

Dal 22 al 24 aprile, anche l’Orto Botanico di Palermo celebra la Giornata Mondiale della Terra, con una serie di appuntamenti culturali a sfondo ecologista, tra cui proiezioni, laboratori e visite guidate. E sempre in città, in piazza Politeama, è previsto un flash mob della musicista siciliana Floriana Franchina in collaborazione con Legambiente: il suo pianoforte sarà è alimentato da energia elettrica, derivata dalla pedalata di una bicicletta.