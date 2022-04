Il 22 aprile 2002 moriva Linda Lovelace

Il 22 aprile 2002 moriva a soli 53 anni in un incidente automobilistico a Denver, Colorado, Linda Lovelace, icona del cinema hard Anni 70 e protagonista del celebre Gola Profonda (Deep Throat) del 1972, il primo film porno della storia a essere entrato nei circuiti commerciali tanto da scalare le classifiche dei film più visti negli Usa posizionandosi in quell’anno all’11esimo posto.

Linda Lovelace icona della rivoluzione sessuale

Nata nel 1949 nel Bronx, a New York, Linda Susan Boreman – questo il suo vero nome – si sposò nel 1971 con Chuck Traynor. Fu lui a introdurla nel mondo del porno presentandole il regista ed ex parrucchiere Gerard Damiano che la volle per il suo film Gola profonda consigliandole di adottare il nome d’arte Linda Lovelace. Il successo del film fu travolgente e la trasformò in un simbolo della rivoluzione sessuale.

Le violenze e gli abusi subiti dal marito

Successivamente recitò in altri film tra cui nel 1974 Gola Profonda II diretto da Joseph Sarno. Nello stesso anno divorziò da Traynor e si sposò con Larry Marchiano da cui ebbe due figli: Dominic e Lindsay. Nel 1980 pubblicò l’autobiografia Ordeal in cui raccontava di essere stata costretta a girare quel genere di film proprio dal primo marito, descritto come un uomo violento che era arrivato addirittura a puntarle addosso una pistola. Nel 1986 pubblicò Out of Bondage in cui accusava la produzione di Gola Profonda. «Quando guardate Gola profonda», scrive, «state assistendo a uno stupro di cui sono la vittima. È un crimine che il film continua a mostrare: c’era una pistola puntata contro la mia testa per tutto il tempo». Da icona della rivoluzione sessuale, Linda Boreman diventò così negli Anni 80 una delle più importanti voci del movimento femminista, impegnandosi in una vera e propria battaglia civile contro la pornografia.

Inside Gola Profonda e il biopic Lovelace del 2013

Sulla vita di Linda Lovelace e sul fenomeno Deep Throat nel 2005 è stato girato il documentario Inside Gola Profonda diretto da Fenton Bailey e Randy Barbato. Mentre nel 2013 è uscito il biopic Lovelace interpretato da Amanda Seyfried e diretto da da Robert Epstein e Jeffrey Friedman. Tag43 vi dà il buongiorno con una scena di Linda Lovelace for President diretto da Claudio Guzman e Arthur Marks nel 1975. La storia di una donna che si candida alla Casa Bianca riuscendo alla fine a diventare la prima donna presidente.