Il 22 agosto 1862 nasceva Claude Debussy

Il 22 agosto 1862, dunque esattamente 160 anni fa, nasceva a Saint-Germain-en-Laye il pianista Claude Debussy, considerato uno dei più importanti compositori francesi di sempre e uno dei massimi protagonisti del simbolismo musicale.

Debussy, compositore impressionista

Le sue composizioni vengono spesso avvicinate alle opere dei pittori impressionisti, per i quali la rappresentazione della realtà nel dettaglio era irrilevante: per loro contava darne l’impressione attraverso rapide pennellate di colore, che lasciavano contorni indefiniti. E lo stesso valeva e vale ancora per Debussy, influenzato frequentazione di ambienti artistici e letterari legati all’impressionismo e al simbolismo. Il poeta maledetto Stéphane Mallarmé, autore del poema Il pomeriggio di un fauno, lo ispirò appunto alla composizione di Prélude à l’après-midi d’un faune, basato sull’estetica simbolista. Dello stesso periodo è l’opera Pelléas et Mélisande, in cui l’influsso simbolista ottiene in Debussy i risultati più evidenti.

A livello “pop”, la composizione più celebre di Debussy è però la Suite bergamasque, iniziata attorno al 1890, terminata in una prima versione l’anno successivo e revisionata in maniera definitiva nel 1905, quando fu pubblicata nel mese di giugno dall’editore Fromont. Il titolo della suite per pianoforte è fuorviante, visto che nessuno dei quattro movimenti ha alcun legame evidente con la città di Bergamo.

Clair de lune, la sua composizione più celebre

In compenso, il terzo movimento è notissimo. Si tratta di Clair de lune, ispirato all’omonima lirica di Paul Verlaine, che nella strofa iniziale recita: Votre âme est un paysage choisi/ Que vont charmant masques et bergamasques. Eccolo, l’unico collegamento con Bergamo, o meglio con la bergamasca, danza tradizionale originaria della città lombarda. Clair de lune, che inizialmente si intitolava Promenade sentimentale, appare come un brano a parte all’interno della suite, con le sue sfumature impressioniste. A distanza di 130 anni dalla sua composizione, è ancora oggi uno dei brani classici più eseguiti, trascritti, utilizzati e ascoltati.

