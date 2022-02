211 – Rapina in corso, stasera su Rai 2: storia vera, trama, cast e curiosità sul film

Nicolas Cage è il protagonista di 211 – Rapina in corso in onda stasera, martedì 1 febbraio 2022 alle 21.20 su Rai 2. Diretto da York Shackleton e distribuito nelle sale cinematografiche nel 2018, il film è ispirato a una vicenda realmente accaduta e racconta la storia di Mike Chandler, poliziotto prossimo al pensionamento e in preda a una forte depressione, la cui quotidianità viene interrotta da una violenta rapina a mano armata.

211 – Rapina in corso: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

211 – Rapina in corso: la trama

Mike Chandler è un poliziotto di Chesterford diviso tra la frustrazione di una pensione ormai imminente e una grave forma di depressione provocata dalla morte prematura della moglie e dalla turbolenta relazione con la figlia. In una quotidianità sempre più complicata, la sua unica valvola di sfogo sono le chiacchierate con Macavoy, partner e genero che, tra una birra e un pattugliamento, gli tiene compagnia. Da un momento all’altro, tuttavia, la loro routine viene bruscamente sconvolta da una rapina alla Unity Savings & Loan. I criminali, formati nelle forze speciali e da tempo ricercati dall’Interpol, hanno una missione: recuperare un milione di dollari per conto di uno sciacallo, assassinato in Afghanistan. Spietati e senza scrupoli, uccidono chiunque li ostacoli. Fino a quando Chandler, armatosi di coraggio, non prende le redini di quella che sarà la negoziazione più lunga e sanguinaria della storia americana. E l’occasione per l’uomo di riscattare la disillusione e mettere in salvo chi ama.

Un thriller adrenalinico; la rapina a mano armata più sanguinosa della storia, con Nicolas Cage nei panni del coraggioso agente Chandler 📺🎬 👉 "211 – Rapina in corso": oggi alle 21.20 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay 📲 pic.twitter.com/3rfrp4BEy6 — Rai2 (@RaiDue) February 1, 2022

211 – Rapina in corso: il cast

Accanto a Nicolas Cage nel ruolo di Mike Chandler, nel cast troviamo anche Cory Hardrict (Hanson), Michael Rainey Jr (Kenny), Ori Pfeffer (Tre), Weston Cage (Luke), Sophie Skelton (Lisa MacAvoy), Dwayne Cameron (Steve MacAvoy), Alexandra Dinu (l’agente Rossi), Amanda Cerny (Sarah) e Michael Bellisario (Hyde).

211 – Rapina in corso: 5 curiosità sul film

1) 211 – Rapina in corso: ispirato a una storia vera

Il film è ispirato a una vicenda realmente accaduta. Il riferimento è alla rapina in banca di North Hollywood, avvenuta nel 1997 e ricordata come uno degli eventi più lunghi e violenti nella storia della polizia. Il colpo all’epoca si concluse con il suicidio di uno dei rapinatori e la morte dopo l’arresto del secondo. I due prima di essere bloccati avevano fatto fuoco contro gli agenti, ferendone dieci. Stessa sorte toccò a sette civili. Il numero, 211, richiama proprio il codice che le forze dell’ordine adoperano per indicare rapine in corso.

2) 211 – Rapina in corso: stop obbligato per Nicholas Cage

Durante le riprese di una scena particolarmente complicata, Nicolas Cage si è slogato una caviglia. Un incidente che ha fatto fermare la troupe per ben due settimane.

3) 211 – Rapina in corso: tutto in famiglia

A interpretare uno dei 4 criminali della banda c’è anche Weston Cage, figlio dell’attore. Il giovane ha vestito i panni di Luke.

4) 211 – Rapina in corso: una pellicola, una location

Il lungometraggio di Shackleton è stato girato in una sola location: si tratta di Sofia, la capitale della Bulgaria.

5) 211 – Rapina in corso: risultati deludenti

Il film è stato tremendamente stroncato dagli addetti ai lavori. Su Rotten Tomatoes ha un indice di gradimento del 5 per cento e su Metacritic ha ottenuto 8 punti su 10.